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Сводка новостей от 5 ноября 2021

Греческие архиереи оказались жёстче греческих чиновников
Св. Синод Элладской Православной Церкви призвал верующих приходить в храмы только с прививкой или тестом на ковид…

Здание Священного Синода Элладской Православной Церкви4 ноября 2021 года Священный Синод Элладской Православной Церкви издал циркуляр с призывом к верующим и духовенству неукоснительно соблюдать меры предосторожности от коронавируса, а также попросил верующих приходить в храмы, либо сделав прививку, либо сдав предварительно экспресс-тест или ПЦР-тест, сообщает ТАСС.

Во вторник правительство Греции объявило о введении новых ограничений для непривитых от коронавируса граждан, их без теста на отсутствие COVID-19 с субботы, 6 ноября, не будут пускать в банки, государственные службы, промтоварные магазины, развлекательные учреждения и парикмахерские. При этом греческие чиновники не осмелились запретить непривитым гражданам посещать продуктовые магазины, аптеки и храмы. Однако, в Элладской Церкви сочли, что эти ограничения надо ужесточить и потребовали от верующих тестов на входе.

В распространенном циркуляре Священного Синода ЭПЦ помимо прочего также указывается на обязанность священников, певчих, монахов, а также других работников храмов, сдавать два теста в неделю (экспресс-тест или ПЦР-тест). Отмечается, что контроль за всеми этими ограничениями будет осуществляться церковными советами.

Русская линия

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Греческие архиереи оказались жёстче греческих чиновников
Св. Синод Элладской Православной Церкви призвал верующих приходить в храмы только с прививкой или тестом на ковид...

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