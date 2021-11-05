Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во второй раз за последнее время лично вмешивается в дело, в котором очередного москвича толпой избили кавказцы. Таким образом, в СК, похоже, хотят показать всем, что отныне безнаказанно нападать на русских людей в российских городах никто больше не позволит, а политика «толерантности» к выходцам с Кавказа подошла к концу.

Вот и на сей раз Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в новой Москве четырёх кавказцев на более тяжкую статью «покушение на убийство», сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство», — сообщается на сайте ведомства.

Общеизвестно, что практически все выходцы с Кавказа всегда имеют при себе ножи, однако ходить с ними в Москве, а тем более, доставать холодное оружие во время драки будет для них себе дороже — в российских правоохранительных органах, наконец, начали жёстко реагировать на подобного рода «кавказские традиции».

Александр Бастрыкин, в частности, поручил ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем сотрудники столичной полиции опубликовали видеоролик с объяснениями участников драки. «Полицейскими опрошены пострадавшие — отец несовершеннолетнего ребёнка и его знакомый», — отмечается в сообщении.

По словам одного из задержанных, нападавшие на мужчину с ребёнком приехали в Москву из Екатеринбурга. Трое из четырех подозреваемых — граждане России 2000, 2002 и 2003 года рождения — доставлены в отделения полиции. Местонахождение четвертого нападавшего устанавливается.

«С нами был её ребенок, в этот момент так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Соответственно, как отец я пытался среагировать на это», — рассказал полицейским пострадавший.

По словам мужчины, один из нападавших стал преследовать его, бегать за ним с ножом. В итоге отец взял ребёнка на руки и пошёл домой, а его товарищ стал защищаться.

Спустя несколько минут группа обидчиков снова встретилась с мужчиной и его ребёнком, после этого и началась основная драка. Мужчина снял с шеи своего четырёхлетнего сына, после чего кавказцы толпой напали на мужчину и стали его избивать.

Русская линия