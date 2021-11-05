Александр Бастрыкин вновь взял на личный контроль дело об избиении очередного москвича кавказцами
Следственный комитет начал жёстко реагировать на все подобные дела, требуя наказывать нападавших по всей строгости закона…
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во второй раз за последнее время лично вмешивается в дело, в котором очередного москвича толпой избили кавказцы. Таким образом, в СК, похоже, хотят показать всем, что отныне безнаказанно нападать на русских людей в российских городах никто больше не позволит, а политика «толерантности» к выходцам с Кавказа подошла к концу.
Вот и на сей раз Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в новой Москве четырёх кавказцев на более тяжкую статью «покушение на убийство», сообщает ТАСС.
«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство», — сообщается на сайте ведомства.
Общеизвестно, что практически все выходцы с Кавказа всегда имеют при себе ножи, однако ходить с ними в Москве, а тем более, доставать холодное оружие во время драки будет для них себе дороже — в российских правоохранительных органах, наконец, начали жёстко реагировать на подобного рода «кавказские традиции».
Александр Бастрыкин, в частности, поручил ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
Между тем сотрудники столичной полиции опубликовали видеоролик с объяснениями участников драки. «Полицейскими опрошены пострадавшие — отец несовершеннолетнего ребёнка и его знакомый», — отмечается в сообщении.
По словам одного из задержанных, нападавшие на мужчину с ребёнком приехали в Москву из Екатеринбурга. Трое из четырех подозреваемых — граждане России 2000, 2002 и 2003 года рождения — доставлены в отделения полиции. Местонахождение четвертого нападавшего устанавливается.
«С нами был её ребенок, в этот момент так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Соответственно, как отец я пытался среагировать на это», — рассказал полицейским пострадавший.
По словам мужчины, один из нападавших стал преследовать его, бегать за ним с ножом. В итоге отец взял ребёнка на руки и пошёл домой, а его товарищ стал защищаться.
Спустя несколько минут группа обидчиков снова встретилась с мужчиной и его ребёнком, после этого и началась основная драка. Мужчина снял с шеи своего четырёхлетнего сына, после чего кавказцы толпой напали на мужчину и стали его избивать.
Александр Бастрыкин вновь взял на личный контроль дело об избиении очередного москвича кавказцами Следственный комитет начал жёстко реагировать на все подобные дела, требуя наказывать нападавших по всей строгости закона...