Русская линия
Сводка новостей от 5 ноября 2021

Патриарх Варфоломей остаётся в США
Глава Фанара успешно перенёс операцию по установке стенда на сердце, но пока не может покинуть Америку…

Патриарх Варфоломей после выписки из больницы в СШАПатриарх Константинопольский Варфоломей в пятницу выписан из больницы в Нью-Йорке после операции по стентированию. Об этом сообщил в Twitter американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор, передаёт ТАСС.

«Мы благодарим Бога за то, что его Святейшество Патриарх Варфоломей только что был выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке», — написал он. По словам архиепископа, Варфоломей «чувствует себя хорошо и пребывает в приподнятом настроении».

В среду пресс-служба американской Архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что патриарх Варфоломей перед отъездом из США пройдет обследование на предмет необходимости имплантации стента. Позднее стало известно, что в тот же день была успешно проведения соответствующая операция.

В планах главы Фанара в ближайшее время посетить Афины, где он должен вместе с архиереями Элладской Православной Церкви принять участие в праздновании 30-летия своей интронизации на Константинопольский престол. Однако, пока неизвестно, сможет ли он по состоянию здоровья вылететь из США или вынужденно останется в Америке на более длительный срок.

Русская линия

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Патриарх Варфоломей остаётся в США
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