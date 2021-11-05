Русская линия
Сводка новостей от 5 ноября 2021

В Киево-Печерской лавре ликвидировано возгорание
Пожар возник мастерской по росписи икон из-за короткого замыкания…

Пожар в Киево-Печерской лавре4 ноября 2021 года в 13:45 на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в корпусе 68, где расположена мастерская по росписи икон, возникло возгорание вентиляционной системы, в следствие чего произошло задымление второго этажа помещения. По сообщению пресс-службы Лавры, благодаря быстрым действиям ГСЧС возгорание удалось быстро локализовать, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предварительная причина инцидента — короткое замыкание из-за перепадов напряжения в вентиляционной системе помещения.

Сейчас последствия возгорания ликвидируются. Кроме задымления и выхода из строя вентиляционного канала, других повреждений помещению причинен не был.

«По предварительной информации, три человека пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского совета. Уточняется, что один из них получил перелом, когда, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна, ещё двое отравились угарным газом.

Площадь пожара составила 100 кв. м. К тушению привлекали 55 человек и 13 единиц техники.

Братия Лавры уже выразила благодарность сотрудникам ГСЧС за быстрые и скоординированные действия по тушению возгорания.

Русская линия

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В Киево-Печерской лавре ликвидировано возгорание
Пожар возник мастерской по росписи икон из-за короткого замыкания...

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