Сергей Собянин и Андрей Воробьёв заявили, что ситуация с коронавирусом в столице и Подмосковье взята под контроль…

В Москве и Московской области нерабочие дни продлены не будут

Власти Москвы не планируют продлевать период нерабочих дней после 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва», передаёт Газета.Ru.

«В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжёлой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе», — заявил Собянин.

При этом он призвал жителей города продолжать соблюдать санитарные нормы.

С подобным заявлением также выступил губернатор Московской области Андрея Воробьёв, который также заявил, что ситуация в регионе с коронавирусом взята под контроль.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в период с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом главам регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября и продлевать их после 7 ноября. В Москве период нерабочих дней начался с 28 октября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о продлении нерабочих дней на федеральном уровне не принималось.

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