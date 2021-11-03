Патриарх Варфоломей во второй раз был госпитализирован в США

3 ноября 2021 года, в последний день визита в США, Константинопольский Патриарх Варфоломей вновь вынужден был отправиться в больницу для срочного обследования кровеносных сосудов и установки стенда, сообщает РИА Новости.

Патриарх Варфоломей с 23 октября находится в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет. На следующий день после прибытия он был госпитализирован после того, как перед службой в соборе Святой Софии почувствовал себя плохо. Врачи из предосторожности посоветовали отвезти его в больницу университета Джорджа Вашингтона для наблюдения, на следующий день он был выписан и встретился с президентом США Джо Байденом.

Однако, к концу визита Патриарх Варфоломей прошёл срочное медицинское обследование в больнице на Маунт-Синай в Манхэттене. Отмечалось, что «результаты обследования очень удовлетворительны», и глава Фанара 3 ноября сможет вылететь частным самолетом в Куин-Сити.

Однако, позднее появились сообщения, что Патриарху Варфоломею требуется новое обследование.

«По результатам осмотра в больнице Маунт-Синай в Манхэттене, а также консультаций с врачами, вселенский патриарх Варфоломей будет госпитализирован во второй половине дня для ангиограммы, которая позволит оценить необходимость установки стента», — заявили в Архиепископии Константинопольского Патриархата в США.

Таким образом, отъезд 81-летнего главы Фанара из США откладывается на неопределённый срок.

Русская линия