Росздравнадзор предписал сообщать о врачах, высказывающихся против обязательной прививки от коронавируса, в прокуратуру и Следственный комитет…

Территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в следственные органы и прокуратуру сведения о гражданах, которые участвуют в антипрививочной кампании, при этом особое внимание нужно обратить на врачей-антипрививочников. Об этом сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, которое было направлено 1 ноября. Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства, сообщает РБК.

Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.

При этом под особым контролем должны находиться медицинские работники, которые участвуют в антипрививочной кампании.

Источник издания рассказал, что письмо появилось после заседания оперативного штаба Минздрава. На нём среди прочих вопросов обсуждались меры противодействия антипрививочному движению, и «Минздрав был настроен жёстко».

Территориальные органы после обращения в прокуратуру или следственные органы в трехдневный срок должны известить об этом Росздравнадзор.

Статья 207.1 Уголовного кодекса описывает публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы. Статья 207.2 касается публичного распространения заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшего тяжкие последствия. При наступлении смерти человека или тяжких последствий она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В примечании к статье перечисляются обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан. Среди них названы чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, которые угрожают жизням людей или могут привести к значительным материальным потерям.

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