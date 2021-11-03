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Сводка новостей от 3 ноября 2021

Протоиерей Николай Данилевич: Любая вакцинация должна быть добровольной
В Украинской Православной Церкви выступили против принудительной вакцинации населения…

Протоиерей Николай ДанилевичУкраинская Православная Церковь выступает за добровольную вакцинацию от коронавируса и других заболеваний, заявил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в интервью публицисту Константину Матвиенко, сообщает СПЖ со ссылкой на «Интерфакс–Украина».

Спикер УПЦ отметил, что отказ от прививки не должен приводить к ограничению прав и свобод граждан. При этом он считает, что сейчас в вопросе возможности сделать добровольный выбор за или против вакцинации на Украине наблюдаются перегибы. Также отец Николай сообщил, что информация о составе вакцин должна быть в открытом доступе.

Касательно влияния Церкви на выбор человека, протоиерей Николай Данилевич отметил, что УПЦ запрещает священникам вмешиваться в свободный выбор прихожан.

«Духовник, у которого человек исповедуется или приходит к нему за советом, не имеет права запрещать или принуждать прививаться от коронавируса. Это вопрос личного решения человека, за которое он самостоятельно несёт ответственность», — сказал спикер УПЦ.

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Протоиерей Николай Данилевич: Любая вакцинация должна быть добровольной
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