С 6 ноября в Греции вводятся новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса, они коснутся только невакцинированных граждан — без теста на отсутствие COVID-19 они смогут посетить только продуктовый магазин, аптеку и церковь. В банки, госучреждения, торговые центры, парикмахерские, предприятия общепита и развлекательные заведения теперь не пустят тех, у кого нет сертификата о вакцинации или справки о перенесённом за последние шесть месяцев заболевании, или теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.

Однако, греческая оппозиция во главе с атеистом Алексисом Ципрасом потребовала запретить непривитым и свободное посещение храмов. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции -Коалиции радикальных левых СИРИЗА заявил, что правительство Кириакоса Мицотакиса «не может и не хочет справляться с пандемией серьёзно и ответственно».

«Его единственный критерий — политическая цена, а не человеческая жизнь. Поэтому в правительстве никогда не думали о жёстких мерах в профессиональной и социальной сферах, где они не хотят порвать со своей электоральной клиентурой. Поэтому и сегодня они объявляют меры с выборочной робостью. Оставив вне их церковь и незащищенных верующих», — заявил Ципрас.

«Сегодня мы вносим поправку о расширении мер и предоставлении теста непривитыми гражданами на входе в места отправления религиозных обрядов», — сказал Ципрас, добавив, что во время, когда все подсчитывают заболевших и умерших, немыслимо, чтобы Мицотакис считал голоса избирателей.

Русская линия