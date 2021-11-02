Католикос-Патриарх Грузии Илия II направил письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею, в котором поздравил его с 30-летием интронизации в качестве Константинопольского Патриарха, сообщает профанарский портал «OrthodoxTimes».

Как отмечает в своем письме Патриарх Илия, «от имени Церкви Грузии и лично от себя я сердечно поздравляю Вас с юбилеем интронизации Вашего Святейшества».

Патриарх Грузии отмечает, что «в течение 30 лет вы несли бремя большой ответственности и чести. Быть главой Константинопольского патриархата всегда было тяжело и трудно».

Он также упомянул, среди прочего, что «мы всегда будем помнить о поддержке, которую Вы оказывали Церкви Грузии в течение многих лет, и надеемся, что в будущем наши братские отношения будут углубляться».

Стоит отметить, что Святейший Патриарх Кирилл в отличие от Грузинского Патриарха не стал поздравлять главу Фанара с 30-летием его интронизации. Во всяком случае, никаких сообщений по этому поводу не было.

Остаётся также неизвестным, кто ещё, кроме Грузинского Патриарха, поздравил Патриарха Варфоломея с этим юбилеем. Очевидно, что это сделали большинство Предстоятелей Поместных Церквей, которые сохраняют евхаристическое общение с Фанаром. Тем не менее, профанарский портал «OrthodoxTimes» решил сообщить о письме Грузинского Патриарха Илии отдельным сообщением.

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