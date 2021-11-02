В Русской Православной Церкви призвали российские власти избегать раскола общества по вопросу вакцинации и отказаться от политики принуждения к вакцине от коронавируса, сообщает Интерфакс.

«Мы не должны превратить проблему вакцинации, равно как и другие острые проблемы, которые могут возникать в нашем развитии, в фактор национального разделения», — заявил во вторник на пресс-конференции в Москве замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что те, кто выступает за вакцину от COVID-19, и те, кто выступает против нее, сейчас обмениваются взаимными обвинениями, винят друг друга в тех или иных проблемах, которые связаны с распространением коронавируса, высказывают сомнения в нормальности, интеллектуальном уровне друг друга.

Представитель Церкви считает, что, несмотря на остроту проблемы, связанной с вакцинацией, «мы не должны позволить превратить ее в некий водораздел, который восстанавливает одну часть общества против другой». По мнению Кипшидзе, здесь применимы только методы убеждения, примера и внимательного, спокойного и доброго отношения к тем, кто придерживается другой точки зрения.

Представитель Синодального отдела также призвал к аккуратности и деликатности в вопросе предоставления преимуществ вакцинированным людям перед невакцинированными. «На мой взгляд, эффект от принуждения в этой сфере крайне ограничен, потому что он может вызвать еще большую поляризацию мнений и еще больше восстановить одних людей против других», — сказал Кипшидзе.

В Церкви, по его словам, не хотят, чтобы такое разделение проходило среди верующих людей. По этой причине в православных храмах не требуют и не будут требовать никаких прививочных сертификатов или кодов при входе.

Русская линия