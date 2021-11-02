На 77-м году жизни после продолжительной болезни преставился ко Господу архиепископ Краснолиманский Алипий…

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Архиепископ Алипий был особенным церковным иерархом — нас связывало много лет истинной духовной дружбы»

2 ноября 2021 года, на 77-м году жизни, после продолжительной болезни преставился ко Господу архиепископ Краснолиманский Алипий, викарий Горловской епархии Украинской Православной Церкви, сообщает сайт УПЦ.

«Вся жизнь владыки Алипия была посвящена служению Церкви Христовой. Это служение началось ещё в раннем возрасте, когда он, на призвание свыше, пришёл на учёбу в Духовной семинарии и академии. С тех уже далёких лет в благую душу будущего святителя легло семя веры и благочестия, которое впоследствии дало обильные всходы: он усиленно занимался богословием и нёс послушание в Троице-Сергиевой Лавре.

Труды во славу Божию и на благо Святой Церкви, в которых прошли годы архиерейского служения почившего владыки, снискали ему высокий авторитет и особое признание как среди духовенства, так и среди простых верующих людей. Он с любовью и усердием совершал богослужения, всегда был отзывчив, скромен и благочестив. Отличительной чертой владыки Алипия была его непоколебимая преданность монашескому пути и пастырскому призванию, а также глубокая, истинная вера, которой подвижники прошлого творили правду, получали обетования (Евр. 11:33). При этом, по свойственной ему кротости, он не стремился проявлять те духовные дары, которыми щедро наделил его Господь.

Умерший владыка был известным духовником и занимался не одним поколением епископов, священников, монахов и мирян, взяв на себя нелегкий крест пастырского душепопечительства. К нему обращались за духовной помощью и советом люди разных социальных сословий и взглядов, и он для всех находил слова утешения и поддержки.

Ныне, когда Господь призвал в обители небесные Своего ревностного труженика, с теплотой вспоминаю наши встречи и беседы с наболевших вопросов прошлого и настоящего. Архиепископ Алипий был особенным церковным иерархом — нас связывало много лет истинной духовной дружбы.

Да упокоит Всемилостивый Спаситель наш и Господь Иисус Христос душу новопреставленного архиепископа Алипия, ижеде праведные упокояются.

Вечная ему память!"

Архиепископ Алипий (в миру — Василий Семенович Погребняк) родился 21 июня 1945 г. в с. Малиевка Боровского р-на Харьковской обл. Украины в крестьянской семье.

После окончания средней школы работал пастухом в колхозе, почтальоном, в 1964−66 гг. служил в рядах Советской армии.

В 1966−70 гг. обучался в Московской духовной семинарии.

В 1968 г. принял постриг в Троице-Сергиевой лавре, рукоположен во иеродиакона, в 1970 г. во иеромонаха.

В 1970−74 гг. обучался в Московской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия.

В 1977−84 гг. служил настоятелем Петропавловского храма г. Красный Лиман Донецкой обл., с 1984 г. — настоятелем Богородице-Рождественского храма с. Крестище Славянского р-на Донецкой обл., в 1985−89 гг. — настоятелем Покровского кафедрального собора г. Воронежа.

В 1989−90 гг. находился за штатом по болезни. В 1991 г. назначен настоятелем Петропавловского храма г. Красный Лиман, возведен в сан архимандрита.

6 октября 1991 г. хиротонисан во епископа Донецкого и Славянского.

22 января 1992 г. отказался подписать обращение Собора УПЦ к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II с просьбой о даровании автокефалии Украинской Церкви. 23 января 1992 г. митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко, впоследствии анафематствован) отстранен от управления Донецкой епархией.

8 декабря 1992 г. решением Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира почислен на покой на основании собственного прошения.

29 июля 1994 г. назначен епископом Горловским и Славянским. С 3 мая по 12 сентября 1994 г. временно управлял Донецкой епархией.

11 июня 1997 г. почислен на покой по болезни.

Решением Синода Украинской Православной Церкви от 16 сентября 2014 г. назначен викарием Горловской епархии с титулом «Краснолиманский».

4 октября 2014 г. Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием возведен в сан архиепископа.

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