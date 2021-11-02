2 ноября 2021 года состоялась онлайн-встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со священниками, которые посещают «красные зоны» больниц.

Во встрече приняли участие священнослужители из Москвы, Екатеринбурга, Ярославля, Петропавловска-Камчатского и других городов, а также координаторы добровольцев православной службы «Милосердие», которые ухаживают за пациентами ковидных стационаров. Участники встречи обсудили помощь Церкви в период пандемии, служение священников в «красных зонах», помощь православных добровольцев.

Эта встреча стала первой в ряду регулярных Первосвятительских встреч, которые будут организованы с теми, кто помогает в Церкви нуждающимся людям, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил за служение в «красных зонах» священников и добровольцев, которые, рискуя собственной жизнью, «на передней линии фронта борьбы с пандемией осуществляют свое христианское служение милосердия».

Святейший Владыка поделился размышлениями о духовном значении испытаний, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«Многие говорят о нынешней пандемии как о времени кризиса. Я хотел бы напомнить, что одно из значений греческого слова „кризис“ — суд Божий, — сказал Святейший Патриарх Кирилл. — В кризисах обнаруживается подлинная правда, и особенно правда человека о самом себе. Те, кто воевал на передней линии фронта, говорят, что в окопах нет атеистов. В состоянии кризиса, от переживания того, что в любой момент может оборваться твоя жизнь, в человеке уже нет никакой лжи, никакой рисовки, никакой позы, он абсолютно обнажен перед лицом Божией правды».

В условиях пандемии, по словам Его Святейшества, особенно важно проявить милосердие и любовь к ближним.

«Вокруг нас сейчас так много страданий, скорби. Где мы в этой тяжелой картине мира? Что мы делаем для того, чтобы наше христианское призвание было очевидно — в первую очередь для нас самих, но и для окружающего нас мира?» — задался вопросом Святейший Патриарх Кирилл.

Процитировав слова из послания апостола Иакова «вера без дел мертва» (Иак. 2:20), Предстоятель призвал всех христиан спросить себя: «А что я делаю для того, чтобы моя вера была не мертвой?»

«Дела без любви тоже мертвы, когда мы делаем добрые дела механически, по принуждению, по инструкции. А чтобы эти дела шли от сердца, нужно поставить себя на место другого человека», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Модератором встречи выступил председатель Синодального отдела по благотворительности, руководитель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы епископ Верейский Пантелеимон. Священники и добровольцы рассказали о своем опыте служения в «красных зонах», о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в период пандемии, о том, что утешает и дает силы продолжать служение, и задали вопросы Святейшему Патриарху Кириллу.

Встреча была организована Синодальным отделом по благотворительности и Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В онлайн-беседе участвовали:

протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора в Екатеринбурге, руководитель Отдела социального служения Екатеринбургской епархии;

протоиерей Алексий Трубач, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве г. Москвы;

протоиерей Димитрий Мышев, клирик храма Живоначальной Троицы в Останкине г. Москвы, член Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы;

протоиерей Сергий Кляев, клирик храма Живоначальной Троицы в Усадьбе Свиблово г. Москвы, заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы;

протоиерей Виктор Музыкант, ключарь кафедрального собора Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского, руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Петропавловской епархии;

иерей Иоанн Новиков, клирик храма священномученика Ермогена в Крылатском г. Москвы;

иерей Александр Лаврухин, клирик храма царевича Димитрия при 1-й Градской больнице г. Москвы;

иеромонах Агафангел (Шкуранков), настоятель Вознесенско-Благовещенского храма г. Ярославл, настоятель Спасо-Преображенского архиерейского монастырского подворья г. Ярославля, руководитель Отдела по социальному служению, благотворительности и взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской епархии, координатор окормления больных коронавирусной инфекцией, больничный священник в Госпитале ветеранов войн г. Ярославля;

иерей Иоанн Захаров, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Российской детской клинической больнице, член Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы;

иерей Николай Юрченко, настоятель храма святителя Луки Крымского в г. Азове (Ростовская епархия);

иерей Петр Иванов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Гольянове г. Москвы, ответственный за окормление КБ Управделами Президента РФ;

иерей Сергий Сиротин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира при Московском президентском кадетском училище им. Шолохова;

иерей Владимир Толстой, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве г. Москвы, член Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы;

иерей Владимир Суханов, настоятель храма Живоначальной Троицы при Детской городской клинической больнице св. Владимира г. Москвы, член Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы;

иерей Александр Загиров, клирик Михаило-Архангельского храма с. Зирган Салаватской епархии, руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Отдела по взаимоотношениям со СМИ, государством и обществом Салаватской епархии;

иерей Алексий Некрасов, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа в Перове г. Москвы;

иерей Виктор Янкаускас, клирик храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Новокосине г. Москвы, член Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы;

иерей Михаил Лихачев, клирик храма священномученика Ермогена в Гольянове г. Москвы;

иерей Димитрий Селивановский, клирик храма страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине г. Москвы; ответственный за богослужебную и социальную деятельность в храме великомученика Пантелеимона в ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда РФ;

иеромонах Роман (Сокольников), настоятель храма Вознесения Господня с. Ново-Воскресенское Александровской епархии;

М.П. Меринова, координаторша православных добровольцев ковид-госпиталя в Сокольниках г. Москвы, сестра милосердия при храме Живоначальной Троицы при Детской больнице св. Владимира г. Москвы;

Н.В. Шакуро, руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности, координатор Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы.

В мероприятии также приняли участие управляющий делами Московской Патриархии, председатель Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Кипшидзе.

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