31 октября 2021 года, в Неделю 19 по Пятидесятнице и день памяти святого апостола и евангелиста Луки, митрополит Горловский и Славянский Митрофан совершил чин освящения восстановленного Благовещенского храма Горловки, который сгорел в результате обстрелов украинских военных в августе 2014 года, сообщает сайт Горловской епархии.

Владыке сослужили викарий Донецкой епархии архиепископ Макеевский Варнава, викарий Горловской епархии епископ Константиновский Паисий, благочинные и духовенство епархии. После освящения правящий архиерей возглавил Божественную литургию в восстановленной деревянной церкви, сообщает сайт епархии.

По окончании Литургии архиепископ Варнава поздравил митрополита Горловского и Славянского Митрофана с освящением храма и 45-летием со дня рождения, которое правящий архиерей Горловской епархии отметил в этот день:

«Этот храм стал символом объятого войной, но духовно не сломленного Донбасса. Здесь мы видим всё новое — от стен до подсвечников и ковровых дорожек. Прежнего уже ничего нет: всё было уничтожено огнём. Храм был возрождён из руин, из пепла в ещё лучшем виде, чем он был раньше.

Владыка, Вы остались с людьми в городе, где идёт война. Вы умеете видеть нужду и горе. В самые тяжёлые времена при Богоявленском кафедральном соборе выпекали хлеб и раздавали его горожанам. Этот восстановленный храм — свидетельство Ваших трудов и Вашего шествия за Христом. В этот день мы особо поздравляем Вас — Вы отмечаете 45-летие. Пусть Господь укрепит Ваши силы, умножит Ваши лета и дарует пережить ещё много радостных событий!"

Владыка Варнава вручил митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану панагию и крест, переданные в дар от митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Митрополит Митрофан поблагодарил архиепископа Варнаву и поздравил присутствующих со значимым событием в жизни города:

«Сегодня большой праздничный день не только для духовенства, но и для всех, кто живёт в Горловке. Многие из тех, кто стоит здесь, молились и в том храме, который был разрушен в 2014 году, и в том первом храме, который строился, чтобы собрать общину на месте будущего кафедрального собора. Для того чтобы мы могли молиться в этом храме и сегодня, нужно было время и ряд определённых усилий. А ещё нужно было, чтобы Господь послал нам Свою милость, благодать и помощь в ответ на наши молитвы.

Я очень хорошо помню, как мы здесь первую службу служили на разрушенном фундаменте. После мы собирались здесь в престольные дни для того, чтобы совершить молитву на месте храма и попросить Бога дать нам силы и возможность восстановить то, что было разрушено. Сегодня, с Божией помощью, мы находимся в этом храме, который освящён по уставу Святой Православной Церкви полным освещением. Здесь снова горят лампады и свечи, снова совершаются регулярные богослужения. Мы все молились об этом храме, чтобы Господь сохранил его до скончания века.

Мы живём в непростое время. Наша земля, как и этот храм, подвергается многим испытаниям. Разрушено многое из того, что мы помнили и видели, и нам кажется, что этого уже никогда не будет. Но не исчезли те люди, которые здесь живут, не исчезли все вы. По вашим усердным молитвам Богу было угодно, чтобы после того, как всё было разрушено, этот храм восстановился. Точно так же и всё то, что мы потеряли, можно восстановить с помощью Божией — если у нас есть желание, чтобы был мир, а всё, что было разрушено, вновь было построено, и чтобы помня о том, как это было, мы сами не совершали никакого зла и никакой неправды".

Владыка вручил высокие церковные награды настоятелю прихода протоиерею Александру Пеканову и потрудившимся в деле восстановления храма. Один из награждённых — прихожанин Василий Иванович Варфоломеев, оказавшийся рядом с храмом в тот момент, когда в него попали снаряды. Он вбежал в пылающий алтарь и вынес оттуда напрестольное Евангелие и антиминс. Сейчас литургия в храме совершается именно на этом антиминсе.

Затем было провозглашено многолетие всем ныне здравствующим членам Церкви.

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