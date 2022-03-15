Европейским депутатам не нравится, что Сербская Патриархия не разделяет их русофобских настроений…

Европейский парламент в своей недавней «Резолюции об иностранном вмешательстве в демократические процессы в Европейском союзе, включая дезинформацию» обвинил Сербскую Православную Церковь в том, что она «способствует продвижению России как защитника традиционных семейных ценностей и укреплению отношений между Церковью и государством», сообщает Православие.Ru.

При этом сама Сербская Церковь в документе подчеркнуто названа «Православной Церковью в таких странах, как Сербия, Черногория и Босния и Герцеговина, особенно в образовании Республика Сербская».

Россия, по мнению европарламентариев, якобы использует межэтническую напряженность на Западных Балканах для разжигания конфликтов, что может привести к дестабилизации всего региона, а Сербская Православная Церковь при этом продвигает интересы России. При этом Сербия и Венгрия обвиняются в том, что помогают России и Китаю в достижении их геополитических целей.

Документ призывает гражданский сектор при поддержке структур ЕС с этим активно бороться, для чего необходимо создать «инфраструктуру, необходимую для принятия обоснованных мер реагирования как на краткосрочные, так и на долгосрочные угрозы дезинформации на Западных Балканах».

Подобные обвинения не являются для Сербской Православной Церкви чем-то новым. Недавно американские политики открыто называли Православную Церковь самым главным врагом для достижения их стратегических интересов на Балканах.

Русская линия