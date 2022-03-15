Члену Совета фонда «Наследие» князю Александру Трубецкому исполнилось 75 лет…
14 марта 2022 года исполнилось 75 лет со дня рождения председателя Общества памяти Императорской гвардии, члена Совета фонда «Наследие» князя Александра Трубецкого, который в своё время принимал активное участие в установке и открытии первого в России памятника генералу Маркову в Сальске.
В связи с этим целый ряд общественных организаций России решили поздравить юбиляра с этой замечательной датой.
«Ваше Сиятельство, дорогой князь Александр Александрович, от имени всех организаций, входящих в Союз историко-просветительских обществ «Наследие Империи», поздравляем Вас со знаменательным юбилеем, — говорится в поздравительном адресе президента НБФ «Наследие» Леонида Решетникова.
Вы представитель одного из самых знаменитых и заслуженных родов. История Вашей фамилии, по сути, и есть история самой России. Вот уже много лет мы бок о бок с Вами работаем во славу Божью и на благо нашего горячо любимого Отечества. Вы наш давний, испытанный единомышленник и коллега, и это высокая честь для всех нас.
В сей высокоторжественный и памятный день примите от нас самые искренние пожелания крепкого, исконного русского здоровья, вдохновенной неистощимой энергии и непоколебимой твердости в Ваших трудах и усилия, направленных на возрождение православной России, её державной славы и тысячелетних традиций".
Со своей стороны вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, который был одним из инициаторов установки памятника генералу Маркову в Сальске, присоединился к тёплым словам в адрес Александра Трубецкого и заявил, что до сих пор испытывает чувство благодарности князю за его помощь в установке монумента.