14 марта 2022 года исполнилось 75 лет со дня рождения председателя Общества памяти Императорской гвардии, члена Совета фонда «Наследие» князя Александра Трубецкого, который в своё время принимал активное участие в установке и открытии первого в России памятника генералу Маркову в Сальске.

В связи с этим целый ряд общественных организаций России решили поздравить юбиляра с этой замечательной датой.

«Ваше Сиятельство, дорогой князь Александр Александрович, от имени всех организаций, входящих в Союз историко-просветительских обществ «Наследие Империи», поздравляем Вас со знаменательным юбилеем, — говорится в поздравительном адресе президента НБФ «Наследие» Леонида Решетникова.

Вы представитель одного из самых знаменитых и заслуженных родов. История Вашей фамилии, по сути, и есть история самой России. Вот уже много лет мы бок о бок с Вами работаем во славу Божью и на благо нашего горячо любимого Отечества. Вы наш давний, испытанный единомышленник и коллега, и это высокая честь для всех нас.

В сей высокоторжественный и памятный день примите от нас самые искренние пожелания крепкого, исконного русского здоровья, вдохновенной неистощимой энергии и непоколебимой твердости в Ваших трудах и усилия, направленных на возрождение православной России, её державной славы и тысячелетних традиций".

Со своей стороны вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, который был одним из инициаторов установки памятника генералу Маркову в Сальске, присоединился к тёплым словам в адрес Александра Трубецкого и заявил, что до сих пор испытывает чувство благодарности князю за его помощь в установке монумента.

Русская линия