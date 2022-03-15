17 марта 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения старца архимандрита Адриана (Кирсанова), который на протяжении 44 лет нёс послушание духовника Псково-Печерской обители, сообщает Православие.Ru.

В четверг Второй седмицы Великого поста, в день памяти архимандрита Адриана, начало утреннего богослужения в обители в 8 часов утра, Литургия Преждеосвященных Даров в 9:30, по окончании — заупокойная лития о приснопамятном архимандрите Адриане. Все прибывшие в этот день в Святую обитель могут посетить место упокоения старца Адриана в святых пещерах.

«Отец Адриан как духовник был образцом жертвенной любви и преданности делу спасения своих духовных детей. Он буквально жизнь за них готов был положить. Переживал, пытался убедить в правильном жизненном выборе, который он как старец видел для них, а они, к несчастью, по духовной своей слепоте не видели, — отмети митрополит Псковский Тихон.

Отец Адриан изгонял бесов из одержимых. Но ведь беснование может быть и бурным, а может быть в форме вполне тихого болезненного упрямства, когда человек ни за что не хочет исполнять волю Божию, даже зная её. Что может быть страшнее такого беснования? Но отец Адриан часто побеждал даже подобное противление воле Божией. Батюшка принимал людей всегда с такой любовью, с такой заботой, с таким участием и вниманием, что это отогревало всякое, даже самое заледенелое сердце.

За месяц до кончины мне посчастливилось повидать отца Андриана в его келье в Псково-Печерском монастыре. И он был, конечно, уже слаб, но светел и радостен. В миру есть такое слово «счастлив». Так вот, отец Адриан был более чем счастлив! Он был преисполнен сознанием бесконечной радости и благодарности Богу за все прожитые годы, за всё, через что провёл его Господь на земле. Видно было, что ему физически нелегко. Но вот это состояние благодарности Богу и неземной радости о том, что скоро он перейдёт в другой мир и встретит своего Всемогущего Спасителя и Милостивого Судию, осталось для меня последним и самым прекрасным воспоминанием об этом великом подвижнике нашего времени".

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