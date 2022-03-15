14 марта 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в российской столице, начиная со вторника. В Москве также отменили ковид-ограничения на предприятиях и обязательную термометрию сотрудников, сообщает Интерфакс.

Вслед за столицей власти Московской области также решили отменить обязательный масочный режим и социальное дистанцирование в транспорте, на предприятиях и в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также чиновники решили прекратить проверки соблюдения антикоронавирусных рекомендаций.

Тем временем власти Петербурга обязательное ношение масок решили пока сохранить, но пообещали постепенно сокращать ограничения. В то же время председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась.

Времена ковидных ограничений в России, похоже, подошли к концу.

Русская линия