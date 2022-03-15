Русская линия
Сводка новостей от 15 марта 2022

На Святой Земле началась масштабная реставрация Храма Гроба Господня
Очередной этап реставрационных работ продлится два года…

Объявление о начале реставрационных работ в Храме Гроба Господня в Иерусалиме14 марта 2022 года в иерусалимском Храме Воскресения Христова — Храме Гроба Господня — Главы и представители трех христианских Церквей Иерусалима положили начало масштабным работам по реставрации подземных сооружений вокруг Гроба Господа Иисуса Христа, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

На пороге Кувуклии Гроба Господня Блаженнейший Патриарх Феофил III от имени Иерусалимской Православной Церкви, Кустод Святой Земли Франческо Паттон от имени Римско-Католической Церкви и Армянский Патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манугян от имени Армянской Апостольской Церкви в присутствии членов Святогробского братства, братьев францисканского ордена, армянского духовенства и многочисленных верующих Иерусалима обратились к присутствующим с совместным заявлением, в котором анонсировали начало двухлетнего периода работ по исследованию и реконструкции подземных цистерн и сложной системы дренажных каналов, расположенных непосредственно под погребальным ложем Спасителя в Кувуклии Гроба Господня, а также практически на всей площади храма. После оглашения исторического заявления они вынули первый камень из пола храма, ознаменовав тем самым начало реставрации.

Подобные подземные работы в Храме Гроба Господня никогда ранее не проводились. Они являются вторым этапом реставрации надземной части Кувуклии Гроба Господня и прилегающего к ней пространства, которая была проведена Афинским политехническим университетом в 2016—2017 гг. Нынешний этап реставрации будет проводиться специалистами университета «Ла Сапиенца» (Рим) и Миланского политехнического университета.

От Русской Духовной Миссии в Иерусалиме на историческом событии присутствовал секретарь РДМ игумен Никон (Головко).

Будет ли эта великая православная святыня на время реставрационных работ закрыта для паломников и верующих, не уточняется.

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