|Сводка новостей от 14 марта 2022
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Святейший Патриарх Кирилл: «Сегодня моя молитва о том, чтобы народ наш на Украине сохранил веру православную, чтобы не убоялся давления тех, кто предлагает ему уйти в раскол»
Митрополит Святогорский Арсений: «Я, как наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, призываю всех, от кого это зависит, прекратить это безумие»
Епископ Ливенский Нектарий: «Мы сегодня собираем те камни, которые когда-то разбросали»
На Украине начались аресты общественных деятелей, поддерживавших каноническую УПЦ
Этот день в Русской истории