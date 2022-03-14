Приход храма Святителя Николая в Амстердаме решил перейти из Московского в Константинопольский Патриархат…

Приход храма святителя Николая Мирликийского в Амстердаме решил разорвать отношения с Московским Патриархатом из-за событий на Украине. Ранее состоялось внеочередное заседание приходского совета из-за угрозы приходу и духовенству, сообщает РИА Новости.

«Священнослужители прихода единогласно заявили, что для них стало невозможным осуществлять своё служение в составе Московского Патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан. В связи с этим они обратились к архиепископу Елисею с прошением о выдачи отпускной грамоты», — говорится в заявлении прихода.

Отмечается, что священнослужители параллельно направили прошение митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Константинопольский Патриархат) о принятии их в его епархию. Митрополит Афинагор выразил готовность рассмотреть прошение и запросить у архиепископа Елисея переход духовенства прихода под свой омофор.

«Приходской совет поддерживает данный шаг духовенства и рекомендует членам прихода последовать за духовенством. Это предложение будет представлено на рассмотрение внеочередного Общего собрания прихода 26 марта», — добавили в общине.

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