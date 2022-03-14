13 марта 2022 года, в праздник Торжества Православия, в городе Ливны Орловской области состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника Святителю Николаю Чудотворцу Мирликийскому, сообщает News.myseldon.com

В мероприятии приняли участие председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, губернатор и председатель Правительства Орловской области Андрей Клычков, митрополит Орловский и Болховский Тихон, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, Главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, Глава г. Ливны Сергей Трубицин, президент фонда «Наследие», заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Леонид Решетников, российский художник, скульптор, автор памятника Олег Молчанов, депутаты, представители общественных организаций, жители и гости города.

Памятник установлен на площади Сергия Булгакова близ Свято-Сергиевского кафедрального собора. Выполнен из бронзы, в полный рост. Высота — 5,5 м., вес — около 6 тонн. Николай Чудотворец изображён в виде покровителя города, в левой руке святитель держит храм — как символ города, в деснице держит меч — как символ покровительства над городом и его духовной защиты.

В своём обращении к присутствующим Сергей Трубицин отметил, что открытие памятника имеет не только большое духовное значение: «покровительство такого святого, который является одним из самых почитаемых, — это значимо и с точки зрения общественного единения». Инициативу установки памятника на этом месте поддержали более трёх тысяч ливенцев, которые поставили свои подписи под обращением к главе города.

«Дорогие друзья, сегодня мы видим, как восстанавливаются храмы, возводятся памятники и это замечательно, поскольку свидетельствует о возрождении веры на нашей земле. А ведь именно вера объединяет, несёт мир и спокойствие в наши семьи, в наши души. Сейчас недружественные силы стараются разобщить славянские народы, расколоть православную веру, но Русская земля всегда была оплотом духовности, колыбелью Православия, а русский народ всегда вставал на защиту веры и Отечества, мирных граждан. Я искренне благодарю всех причастных к созданию этого замечательного памятника», — подчеркнул спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Сердечно поздравил всех с этим знаменательным днём митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Святые отцы говорят: „Дух творит себе форму“, и когда у нас стоят православные символы, мы обращаемся к этим символам, мы видим, что нам, действительно, помогает Господь по молитвам наших великих предков, орловских предков, и великих святых, которые засияли на небосклоне нашей Матери Православной Церкви», и «дай Бог, чтобы мы приумножались в первую очередь духовно, потом пойдёт и рост экономики, без роста нравственного сознания, духовного ничего этого сделать невозможно».

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий напомнил слова Соломона, что есть время разбрасывать камни и время собирать камни: «Мы сегодня собираем те камни, которые когда-то разбросали. Мы сегодня не можем восстановить те прекрасные храмы, которые были на ливенской земле и были посвящены великому угоднику Божию святителю Николаю, но сегодняшний памятник — видимый наш знак благодарности Святителю Николаю за его заступничество и нашей горячей любви к нему. От души поздравляю всех с праздником. Да будет к нам милостив Господь молитвами и предстательством великого угодника Божия святителя и чудотворца Николая Мирликийского».

«Мы сейчас сталкиваемся с серьёзнейшей ситуацией и в этот момент открываем памятник великому святому, — сказал Леонид Решетников. — Это знаменательное событие. Давайте с Богом в сердце, со святыми угодниками сплотимся вокруг нашего президента, и мы выстоим!».

В мероприятии также приняли участие депутаты Юрий Ревин, Вадим Сезин, Владимир Филонов.

Русская линия