Русская линия
Сводка новостей от 14 марта 2022

На Украине начались аресты общественных деятелей, поддерживавших каноническую УПЦ
Православный публицист и телеведущий «Первого Казацкого» 70-летний Ян Таксюр арестован СБУ и заключён в СИЗО в Киеве…

Ян Таксюр10 марта 2022 года вооруженные люди, представившись сотрудниками СБУ, арестовали в Киеве известного православного публициста и общественного деятеля, тележурналиста, который до военных действий на Украине активно выступал в поддержку канонической Украинской Православной Церкви, больного раком Яна Таксюр, сообщает «Союз православных журналистов».

Дочь арестованного 70-летнего православного публициста Мария Таксюр, рассказала, что сейчас он находится в Лукьяновском СИЗО Киева, хотя первоначально в СБУ утверждали, что не производили ареста и обыска в его квартире. При этом никакого обвинения ему до сих пор не предъявлено.

«Сейчас папа находится в Лукьяновском СИЗО, обвинение не предъявлено, папа нуждается в юридической помощи, написал нам записку, чтобы мы постарались найти медицинские документы, подтверждающие его онкологический диагноз. Диагноз есть и ещё есть ряд проблем со здоровьем. Папе в этом году 70 лет и чувствует он себя плохо. Папа нуждается в юридической защите и в поддержке, пишите мне, чем вы можете помочь. Мы будем объявлять сбор средств, это будет немного позже. Спасибо всем большое, ждём папу домой», — рассказала Мария Таксюр.

Несмотря на то, что Ян Таксюр активно выступал в поддержку Украинской Православной Церкви и неоднократно брал интервью у целого ряда украинских архиереев по тем или иным вопросам, ни один украинский священнослужитель и архипастырь пока не осмелился выступить в его поддержку.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: «Сегодня моя молитва о том, чтобы народ наш на Украине сохранил веру православную, чтобы не убоялся давления тех, кто предлагает ему уйти в раскол»
Предстоятель Русской Православной Церкви в Неделю Торжества Православия заявил, что с болью в сердце следит за тем, что происходит сегодня в церковной жизни Украины...

Митрополит Святогорский Арсений: «Я, как наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, призываю всех, от кого это зависит, прекратить это безумие»
Святогорская лавра, в которой укрылись сотни беженцев, подверглась обстрелу...

Епископ Ливенский Нектарий: «Мы сегодня собираем те камни, которые когда-то разбросали»
В Ливнах открыли торжественно открыли и освятили памятник Святителю Николаю Чудотворцу...

На Украине начались аресты общественных деятелей, поддерживавших каноническую УПЦ
Православный публицист и телеведущий «Первого Казацкого» 70-летний Ян Таксюр арестован СБУ и заключён в СИЗО в Киеве...

Из-за трагических событий на Украине
Приход храма Святителя Николая в Амстердаме решил перейти из Московского в Константинопольский Патриархат...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти Царя-Освободителя Александра II Николаевича и русского дипломата Н.П.Резанова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика