10 марта 2022 года вооруженные люди, представившись сотрудниками СБУ, арестовали в Киеве известного православного публициста и общественного деятеля, тележурналиста, который до военных действий на Украине активно выступал в поддержку канонической Украинской Православной Церкви, больного раком Яна Таксюр, сообщает «Союз православных журналистов».

Дочь арестованного 70-летнего православного публициста Мария Таксюр, рассказала, что сейчас он находится в Лукьяновском СИЗО Киева, хотя первоначально в СБУ утверждали, что не производили ареста и обыска в его квартире. При этом никакого обвинения ему до сих пор не предъявлено.

«Сейчас папа находится в Лукьяновском СИЗО, обвинение не предъявлено, папа нуждается в юридической помощи, написал нам записку, чтобы мы постарались найти медицинские документы, подтверждающие его онкологический диагноз. Диагноз есть и ещё есть ряд проблем со здоровьем. Папе в этом году 70 лет и чувствует он себя плохо. Папа нуждается в юридической защите и в поддержке, пишите мне, чем вы можете помочь. Мы будем объявлять сбор средств, это будет немного позже. Спасибо всем большое, ждём папу домой», — рассказала Мария Таксюр.

Несмотря на то, что Ян Таксюр активно выступал в поддержку Украинской Православной Церкви и неоднократно брал интервью у целого ряда украинских архиереев по тем или иным вопросам, ни один украинский священнослужитель и архипастырь пока не осмелился выступить в его поддержку.

Русская линия