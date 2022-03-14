Митрополит Святогорский Арсений: «Я, как наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, призываю всех, от кого это зависит, прекратить это безумие»

12 марта 2022 года в 22 часа, после Всенощного бдения накануне праздника Торжества Православия по Святогорску, в ту часть города, где расположена Свято-Успенская Святогорская Лавра и мост через реку Северский Донец, соединяющий Лавру с левобережной частью города, был нанесён мощный бомбовый удар, сообщает сайт Святогорской лавры.

В своём обращении по данному факту по одной из самых почитаемых святынь Православия, а также мирным людям — беженцам войны, искавшим здесь приют и укрытие, митрополит Святогорский Арсений сказал, что по милости Божией жертв нет, но есть пострадавшие люди, которым оказана медицинская помощь.

Братия обители и находящиеся на попечении Лавры беженцы выведены во время удара в подвалы (бомбоубежища) и находятся в безопасности. Что же касается материального ущерба, нанесённого этим варварским обстрелом, — подчеркнул владыка Арсений, — его трудно сразу оценить в ночное время при отсутствии электричества.

Степень нанесённых разрушений и количество пострадавших объектов смогли определить только утром 13 марта. Наибольшим разрушениям подверглись входная часть лаврского комплекса и гостиничные корпуса, прежде всего выходящий окнами на набережную корпус № 9, где размещена основная часть беженцев. Поверхностный осмотр комнат, коридоров, а также лестничных маршей гостиницы показал наличие повреждений и внутри здания, на полу и поручнях лестничных маршей остались следы крови пострадавших. Другие гостиничные корпуса также получили повреждения различной степени. Наиболее удалённый, верхний гостиничный корпус (№ 14) также лишился окон и не пригоден для нахождения людей.

Удар был нанесён такой силы, что в большей части сооружений входной группы зданий Лавры и нововыстроенного храма святого праведного Иоанна Русского повреждены крыши, оконные и дверные блоки, на 100% выбиты стёкла. Осколками повреждены фасады и кирпичные конструкции. Некоторые здания разбиты полностью и не подлежат восстановлению. Пострадала и мраморная фигура Богородицы — Игуменьи Святых Гор, лишившись части рук и посоха.

Вся площадь вокруг скульптуры Богородицы усеяна материалами от разрушенных зданий и хвоей деревьев, которые стали голыми со следами от недавнего пожара. Легковые машины, которые находились на стоянке возле въездных ворот, и помещения для охраны также оказались искорёженными взрывом, как и архитектурные малые формы въезда в Лавру.

С отсутствующими или повреждёнными дверными и оконными проёмами оказались и основные храмовые сооружения Святогорской Лавры — Успенский собор, Покровская церковь, которые также являются памятниками архитектуры XIX в. Внутри храмов и на территории обнаружены многочисленные осколки бомбы. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с трапезной также стоит без окон. Пострадал и лаврский музей, а также административный (казначейский корпус), в котором кроме выбитых стёкол и дверей, в результате разрушения отопительной системы произошло частичное затопление служебных помещений. Есть повреждения и сооружений, связанных со Святой Скалой. Нанесён ущерб Кирилло-Мефодиевской лестнице. В целом пострадали в той или иной степени десятки зданий и сооружений на территории Святогорской Лавры, а также мост через Северский Донец.

С раннего утра братия Лавры и все монастырские службы приступили к устранению последствий обстрела. Прежде всего, была оказана помощь беженцам и проведены мероприятия по отселению из недавно ещё тёплых и благоустроенных комнат гостиниц. Были восстановлены энергокоммуникации и подано электричество оборудованием Лавры (генератор), произведена разборка завалов и уборка мусора, восстанавливается теплоснабжение. Вместе с тем, ещё предстоит детальное инженерное обследование, составление дефектных актов с определением объёмов работ, необходимых для ремонта лаврских зданий, а также необходимых финансовых средств для восстановления.

Кто обстрелял Святогорскую лавру, до сих пор неизвестно. В районе Северодонецка идут активные боевые действия, а потому обстрел мог быть следствием, как трагического стечения обстоятельств и ошибки украинских или российских военных, так и целенаправленной акцией против Святогорской обители.

Характерно, что в ночь обстрела владыка Арсений заявил о якобы нанесённом авиаударе, что косвенно указывает на то, что это сделала российская сторона. Однако, в Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские ВКС наносят удары исключительно по военным объектам, коих в Святогорске нет.

Буквально на следующий день после обстрела на сайте Лавры появились сообщения уже не об «авиаударе», а о «бомбовом ударе». При этом не уточняется, какими снарядами был произведён обстрел. Нет и фото самих осколков или воронки от разрывов, по которым специалисты могли бы определить, чем и кем была обстреляна Лавра.

Так или иначе, обитель нуждается в срочной помощи и поддержке, и все православные люди могут это сделать по следующим реквизитам.

Русская линия