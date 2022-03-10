Русская линия
Сводка новостей от 10 марта 2022

Митрополит Нью-Йоркский Иларион: «Мы надеемся через молитву и доброделание способствовать воцарению мира и братолюбия на землях Древней Руси»
Предстоятель РПЦЗ направил братское письмо Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию…

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион2 марта 2022 года Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви направил братское письмо Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту Киевскому Онуфрию с выражением молитвенной поддержки и просьбой указать, куда направлять помощь, которая собирается в храмах и монастырях Русской Зарубежной Церкви, сообщает сайт Синода РПЦЗ.

«Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыко! Братски простираю Вам руку поддержки и христианской любви, молясь перед Коренно-Курской иконой Божией Матери «Знамение» о прекращении братоубийства и скорейшем восстановлении мира, согласия и дружбы между народами России и Украины, — говорится в послании.

Русская Зарубежная Церковь своим пастырским окормлением охватывает православных русских, украинцев, грузин и молдаван, не говоря уже о местных жителях стран пребывания наших монастырей и приходов. Все мы ныне объединены в сердечной молитве «о свышнем мире», о Вашем Блаженстве, архипастырях, пастырях, пастве Украинской Православной Церкви, о родных и близких, о наших православных народах. Архипастыри, клир и паства объединяются и в горячем желании оказать посильную помощь пострадавшим через возглавляемую Вами Украинскую Православную Церковь. Мы надеемся через молитву и доброделание способствовать воцарению мира и братолюбия на землях Древней Руси. Посему, мы будем глубоко признательны, ежели укажите нам на наиболее надёжные пути, через которые приходы, монастыри и различные церковно-общественные организации могли-бы передать эту помощь.

Пусть Господь, Царь мира и Спас душ наших, помилует и примирит всех, а Вас — укрепит в многотрудном служении Предстоятеля Украинской Православной Церкви!

Испрашивая Ваших святых молитв, обнимаю с неизменной о Господе любовью,

+ ИЛАРИОН

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви"

Русская линия

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