Украинская Православная Церковь выступила с очередным заявлением в связи с продолжающимися военными действиями на Украине…

Митрополит Киевский Онуфрий: «Обращаемся ко всем, от кого это зависит, обеспечить реальные гуманитарные коридоры для неотложной эвакуации мирных жителей»

10 марта 2022 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выступил с очередным призывом остановить военные действия на Украине, открыть гуманитарные коридоры и провести обмен пленными, сообщает официальный сайт УПЦ.

Ниже мы публикуем это воззвание целиком:

«Украинская Православная Церковь — это Церковь украинского народа. Она объединяет верующих на Востоке и Западе, Севере и Юге нашей страны. В её состав входят люди разных национальностей и разных политических убеждений. Но все мы едины во Христе. За более чем 1000-летнюю историю своего существования наша Церковь всегда была и остаётся со своим народом.

Сегодня наша страна переживает время сложных испытаний, вызванных нападением на нашу страну войск Российской Федерации. Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви не прекращаются усиленные молитвы о скорейшем наступлении мира и прекращении кровопролития. Мы последовательно призываем к мирному урегулированию конфликтов путём диалога. Война — это самый страшный грех, который существует в этом мире. Она заставляет смотреть на другого человека не как на образ Божий, а как на врага, которого нужно уничтожить. Поэтому нет оправдания тем, кто начинает войны.

К большому сожалению, за эти несколько дней, погибло большое количество мирных людей, среди которых — пожилые, женщины и дети; уничтожена гуманитарная инфраструктура — больницы, роддома, школы, детские дома; а выжившие вынуждены покинуть свои дома и даже страну ради спасения своих жизней, став беженцами и переселенцами.

В связи с этим, для предотвращения ещё больших жертв и страданий нашего народа, обращаемся ко всем, от кого это зависит, обеспечить реальные гуманитарные коридоры для неотложной эвакуации мирных жителей из населенных пунктов, находящихся на линии огня, и гарантировать их безопасность.

Ввиду боевых действий, некоторые украинские военнослужащие, исполняя свою присягу и долг защиты Родины, к сожалению, были ранены или оказались в плену. Поэтому, Украинская Православная Церковь, заботясь о своих согражданах, просит проявить человеческое сострадание и христианское милосердие, организовать выдачу раненных и осуществить обмен военнопленными.

Верим, что Господь наш Иисус Христос предстательством Своей Пречистой Матери, сохранит нашу страну и её боголюбивый народ, и подаст нам долгожданный мир".

Русская линия