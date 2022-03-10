Русская линия
Сводка новостей от 10 марта 2022

Второй встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска не будет
Глава Ватикана передумал встречаться с Предстоятелем Русской Православной Церкви, поскольку тот не стал публично осуждать военную операцию России на Украине…

Кардинал Пьетро ПаролинВерующие Русской Православной Церкви, обеспокоенные чрезмерным сближением Московского Патриархата с католиками, могут быть спокойны — второй встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска не будет, во всяком случае, в ближайшее время. Об этом дали понять в Ватикане, сообщает католический портал Cruxnow.com.

Стоит отметить, что буквально на днях Московскую Патриархию посетил Апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д’Аньелло, который обсуждал с Предстоятелем Русской Церкви возможное место встречи папы и Патриарха.

Однако, позднее Святейший Патриарх Кирилл произнёс ряд проповедей, в котором назвал военные действия на Украине «дьявольским делом» и «братоубийственной войной», однако виновником этого конфликта назвал западные страны, которые многие годы не замечали происходящего на Донбассе и всё время стравливали Россию и Украину между собой.

Такая оценка событий пришлась не по вкусу ватиканской дипломатии, и в результате госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что в свете последних событий на Украине и заявлений Патриарха Кирилла встреча двух Предстоятелей вряд ли состоится.

Русская линия

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Второй встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска не будет
Глава Ватикана передумал встречаться с Предстоятелем Русской Православной Церкви, поскольку тот не стал публично осуждать военную операцию России на Украине...

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