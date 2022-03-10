Митрополит Львовский и Галицкий Филарет принял участие в экуменической молитве о мире на Украине в католическом костёле во Львове…

10 марта 2022 года в кафедральном соборе Львовской архиепархии Католической церкви состоялся экуменический молебен об Украине с участием представителей всех украинских христианских Церквей и религий, а также гражданских властей. Молитву возглавил специальный посланник папы Римского Франциска кардинал Конрад Краевский, сообщает VaticanNews.

Наряду с униатами, католиками и украинскими раскольниками в этом молебне принял участие и архиерей Украинской Православной Церкви митрополит Львовский и Галицкий Филарет, фото которого опубликовали католические издания.

В приветственном слове польский и украинский прелат архиепископ-митрополит Львовского архидиоцеза Католической церкви Мечислав Мокшицкий поблагодарил ватиканского иерарха за его присутствие на Украине и возможность провести экуменическую молитву о мире.

«В это трагическое военное время и человеческих страданий, время отчаяния из-за утраты близких, когда приходится оставлять свои дома, мы обращаемся к Небесному Отцу с искренней совместной молитве о мире. Именно поэтому во львовском кафедральном соборе собрались представители разных вероисповеданий и конфессий», — приводит слова архиепископа Департамент информации УГКЦ.

В тот же день на встрече с журналистами кардинал Конрад Краевский прокомментировал миссию, возложенную на него папой Франциском: быть среди страдающего народа, нести духовную и гуманитарную помощь, вселять надежду на выход из этой ужасной ситуации.

«Христос всегда на стороне тех, кто страдает», — отметил католический прелат, и в Евангелии самым совершенным оружием являются молитва, пост и милостыня. О том, что все последние 7−8 лет украинцы страдали на востоке Украины под регулярными обстрелами украинской армии, католические иерархи предпочитают не вспоминать.

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