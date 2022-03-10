Никольский храм УПЦ в Калуше стал шестым по счёту, куда пришли люди с оружием и выкинули верующих на улицу…

В Калуше Ивано-Франковской области Украины произошёл силовой захват Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на сайт Ивано-Франковская епархия УПЦ.

Церковь, как и Анно-Зачатьевский храм УПЦ в Верховине, захватили при участии вооруженных людей из местной территориальной обороны. В епархии отмечают, что за последнюю неделю зафиксировано уже шесть случаев захватов церковных зданий и сооружений.

Кроме упоминаемых храмов, произошёл захват церкви в честь иконы Божией Матери «Всецарица» села Ценява Коломыйского района капелланами УГКЦ и ПЦУ и их сторонниками. Также закрыт Свято-Покровский храм на Марковой горе в Головах, опечатана часовня УПЦ на приселке Шкиндовский Грунь.

Кроме того, группа украинских националистов выселила насельников монастыря УПЦ в честь Архистратига Михаила села Бабянка Коломыйского района.

Таким образом, с началом военной операции России на Украине гонения на Украинскую Православную Церковь только усилились.

Русская линия