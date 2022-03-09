В УПЦ заявили о похищении настоятеля Дуконского монастыря в Карпатах

8 марта 2022 года неизвестные вооруженные люди похитили наместника Троицкого Дуконского мужского монастыря Ивано-Франковской епархии Украинской Православной Церкви возле села Пробойновка Верховинского района Ивано-Франковской области Украины архимандрита Тита (Драчука) вместе с послушником Трофимом, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Telegram-канал Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Обитель расположена в Карпатах на высоте 1534 метров, и здесь нет российских войск, а также не ведётся военных действий. «Был похищен настоятель монастыря, отец Тит и послушник Трофим. С этого времени они не выходят на связь», — сообщает епархия.

По словам местных жителей, наместника с послушником принудительно доставили в Верховину, где допрашивали. Дальше об их судьбе ничего неизвестно.

В епархии просят, если кто-то владеет информацией о местонахождении архимандрита Тита и послушника Трофима, сообщить в Ивано-Франковскую епархии УПЦ по телефону (095)436−93−45.

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