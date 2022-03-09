9 марта 2022 года, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, по окончании которой обратился к верующим с проповедью, призвав их усилить свои молитвы о скорейшем окончании вооружённого конфликта на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Время Великого поста — это время покаяния, молитвы. Ради чего? А ради того чтобы освободить себя от плена, в который мы попадаем, совершая небогоугодные, греховные дела. Мы попадаем в плен к греху. Человек даже не замечает, как это происходит, — где-то сказал неправду, где-то извратил факты, где-то ответил неподобающим образом и обидел собеседника. Вот из таких маленьких конфликтов вырастает отчуждение, люди становятся врагами. А иногда конфликты разжигаются третьей стороной, заинтересованной в том, чтобы два человека поссорились, — сплошь и рядом такое происходит. Каждый, наверное, проходил через такое искушение, когда понимаешь, что ты, не имея ничего плохого в сердце в отношении другого человека, вдруг становишься в его глазах врагом. А потом оказывается, что кто-то поработал и внушил тому, кто к тебе всегда хорошо относился и к кому ты всегда хорошо относился, что ты его враг, что ты делаешь что-то плохое, что-то замыслил.

Подобные бытовые конфликты очень хорошо всем нам известны, а поскольку в их основе чаще всего ложь, то нужно помнить, кто есть отец лжи. Диавол есть отец лжи, а цель его — погубить человеческие души, столкнуть людей в конфликте, потому что конфликт раскрепощает страсти. То, что человек никогда бы не сказал и не сделал в спокойном состоянии, он начинает говорить и делать, если вступает в конфликт с ближним, если видит в нем врага. Тогда раскрепощается в человеке какая-то животная, природная стихия, и мы знаем, в какие ужасные формы облекаются конфликты. Семьи рушатся, люди погибают, но ведь это имеет отношение не только к межличностным отношениям, но и к конфликтам между народами, между странами.

Сейчас мы проходим через конфликт между Россией и Украиной. Давайте вдумаемся, что реально может нас разделять? Мы практически один народ, связанный исторической судьбой, мы все вместе вышли из Киевской купели, мы объединены верой, нашими святыми, единым упованием, одними и теми же молитвами. Что может нас разделить?! Но враг рода человеческого — через конкретных людей, через конкретные объединения людей — вбрасывает в отношения между нашими народами ложь, и на основе этой лжи развивается конфликт. И мы знаем, что это не просто ссора между соседями, а это конфликт, в который вовлекаются государства, то есть институции, которые имеют законное право употреблять силу, принуждая к повиновению своих граждан, если те нарушают законы, или принуждая другие страны, если видят в них угрозу, к тому, чтобы этой угрозы не было.

Другими словами, сегодня в конфликт вступили два братских народа — а по сути один, русский народ. Еще и еще раз напомню слова «Повести временных лет», нашей исторической хроники, в которой рассказывается, «откуда есть пошла Русская земля», а потом идет повествование о Киеве. Русь — одна страна, один народ, но уж очень сильным оказался этот народ, и напуганные его силой соседи стали делать все для того, чтобы этот народ разделить, чтобы внушить частям этого народа, что вы вовсе не один народ. И мы знаем, до какого ужасного апогея доходит сейчас следствие этому внушению, когда кто-то в брате своем не видит брата, а видит врага. И ужасно, что есть некоторые религиозные организации (даже язык не поворачивается назвать их религиозными), которые поднимают на щит своей проповеди необходимость борьбы с братским русским народом.

Церковь, которая измеряет время не днями, не месяцами, не годами, а столетиями и тысячелетиями, в своем историческом опыте хранит память о множестве конфликтов, бывших начиная с глубокой древности — в Древнем Риме, Византии, Древнерусском государстве, Российской империи, современных государствах на территории исторической Руси. Церковь помнит об этих конфликтах и знает, к каким тяжелым последствиям они всегда приводили. Вот и сегодня всеми силами враги и русского, и украинского народов извне пытаются внушить, что никакие вы не братья, а вы враги, и вы должны воевать друг с другом. И ведь кто-то поддается на это искушение! И мы, конечно, сожалеем и оплакиваем тот факт, что на близкой, родной нам Украинской земле возникли политические силы, которые, используя идею врага применительно к народу русскому, выстраивают сегодня политику в отношении России. И мы знаем, к каким скорбям уже привела эта политика и на многострадальной земле Донбасса, а теперь и в более широком масштабе.

Не будем говорить о тех, кто поджигал эту войну, — Бог им судья, и Он их накажет. Нужно сегодня говорить о самих себе, и я призываю всех вас, мои дорогие, в первую очередь усилить молитву о том, чтобы прекратилась всякая военная конфронтация между Россией и Украиной, чтобы народ наш вновь сумел осознать наличие общих духовых корней и общей духовной силы, которой является неразделенная Церковь наша, пребывающая в России, в Украине и в других странах. Это действительно залог спасения, залог будущего мира, но именно поэтому на нее сегодня там, на Украинской земле, и обрушиваются гонения тех, кто не заинтересован в мире. Поэтому мы должны сугубо молиться и о Блаженнейшем владыке, Предстоятеле Украинской Православной Церкви, о украинском епископате, но и, конечно, о Церкви нашей и о том, чтобы никакие искушения, никакие соблазны не были способны разрушить духовное единство, которое обрели наши предки, выходя из Киевской купели Крещения.

Но вот еще о чем хотелось бы сказать. Там, где диавол, там всегда ложь. Вот и сегодня — какое огромное количество лжи распространяется! Появилось даже такое новомодное слово «фейк» как синоним лжи. Но это обычная диавольская ложь, ведь именно ложь сегодня используется для того, чтобы углубить пропасть между двумя народами, чтобы сделать их врагами; и мы должны быть очень бдительными ко всему тому, что сейчас говорится в связи со скорбным конфликтом, возникшем на Донбасской земле.

Наша Церковь — и в России, и, надеюсь, на Украине, потому что у нас общие ценности, общие идеалы, общая христианская совесть, в конце концов. Мы не можем действовать иначе, как только молиться о мире и стараться снижать градус противостояния, градус эмоциональных политических дискуссий, часто переходящих границы приличия. Мы должны делать все для того, чтобы умиротворить и умирить сердца, чтобы враг рода человеческого не сумел разрушить наше духовное единство, вокруг которого и сформировалась религиозная и культурная жизнь нашего единого народа — россиян и украинцев.

Конечно, тема, связанная с российско-украинскими отношениями, сегодня стала частью большой политики или, как теперь говорят, геополитики. И одной из целей этой геополитики является ослабление России, которая стала сильной, реально могучей страной. Но как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ! Как ужасно натравливать этот народ на своих братьев! Как ужасно вооружать его, для того чтобы он вступил в борьбу со своими единокровными и единоверными братьями! Все те, кто это делают в виде пропаганды, массированно обрушившейся на Украину, в виде конкретных действий, в виде создания предпосылок для расширения военного конфликта, — все эти люди враги и России, и Украины. Они против нашего единства, против наших духовных корней, а значит, вне зависимости от того, называют они себя верующими или неверующими, они против воли Божией, которая всегда направлена на мир, на братство, на любовь.

Пусть Господь поможет всем нам — русским, украинцам, белорусам, всем народам, которые произошли от одного корня, вышли из Киевской купели Крещения, сохранять наше духовное единство, не допускать разделение нашей Церкви. Кстати, те, кто стремился разделить народы, начали с разделения Церкви, образовав некие расколы на Украине. С этого начали, чтобы разорвать духовное единство, но по милости Божией это единство сохраняется.

Я сегодня особенно молился и за Блаженнейшего Онуфрия, за епископат, за духовенство, за верующий народ Украины, чтобы Господь сберег их от козней лукавого, сохранил в понимании того, что всякая война между православными братьями, принадлежащими к единой Церкви, — это дело диавольское, а не Божие. И поэтому Церковь наша единая, будь то в России, на Украине, в других странах, должна сегодня молиться о мире, о прекращении междоусобной брани, как это делал преподобный Сергий, как это делала наша Русская Церковь, когда князья русские вступали в междоусобную брань, уничтожая друг друга. Вот и сегодня мы пойдем не по тому пути, к которому нас призывают, провоцируя вовлечение и Церкви в конфликт, а мы пойдем по пути преподобного Сергия и будем молиться за единство Святой Руси, чтобы никакие силы не сумели разделить наш народ и, конечно, чтобы никакие силы не смогли разделить нашу Церковь.

Пусть Господь благословит землю нашу — историческую Русь! Да сохранит Господь нас от разделений в Церкви, да поможет преодолеть все те разделения, которые порождены не различием в вере, а влиянием политических сил на те или иные церковные круги. Чтобы все это осталось в прошлом и чтобы мы все единеми усты и единем сердцем могли прославлять святое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа и, Крестом оградясь, прогонять всякую вражую, бесовскую силу от нашей общей жизни и от нашей судьбы. Аминь".

Русская линия