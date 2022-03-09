«Друзьями милосердия мы называем людей, подписанных на ежемесячное пожертвование в пользу нашей службы помощи, — рассказала руководительница отдела благотворительных программ службы „Милосердие“ Владлена Калашникова. — Именно их поддержка дает нам возможность планировать помощь своим постоянным подопечным: людям с инвалидностью, одиноким старикам, неизлечимым больным, детям-сиротам. В течение 2022 года каждое первое пожертвование наших новых Друзей будет удвоено. Самое время стать Другом милосердия!»
«Удвоение поступлений для участников Платформы милосердия тоже очень важно, особенно в наше непростое время, — отметила главная редакторша портала „Милосердие.Ru“ Юлия Данилова. — Это помощь лучшим, эффективным церковным проектам на всей территории России — от Хабаровска и Томска до Петербурга».
Партнерство между частными жертвователями и представителями бизнеса называется matching gift. Сумма мэтчинга, заложенная Владимиром Потаниным на поддержку службы «Милосердие» и проектов Платформы Милосердия в 2022 году, составляет 18,5 млн рублей.
Владимир Потанин — президент и председатель правления компании «Норникель», меценат. В 1999 году Владимир Потанин создал собственный благотворительный фонд для реализации социально значимых проектов. В 2021 году получил премию Forbes «Филантроп года» в номинации «Системное развитие благотворительности». Владимир Потанин выделил сотни миллионов рублей на помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции, в том числе поддержал работу проектов службы «Милосердие».
Православная служба помощи «Милосердие» — это 26 проектов помощи нуждающимся: людям в беде, одиноким матерям и женщинам в кризисной ситуации, бездомным. Подопечным службы доступна гуманитарная, медицинская, психологическая и юридическая помощь. Каждый год служба оказывает поддержку более 30 тысячам людей.
Владимир Потанин пообещал не оставить без поддержки службу «Милосердие» «Норникель» удвоит сумму пожертвований частных доноров в православную службу, которая сейчас активно занимается помощью беженцам с Донбасса...