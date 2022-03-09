«Норникель» удвоит сумму пожертвований частных доноров в православную службу, которая сейчас активно занимается помощью беженцам с Донбасса…

Компания «Норникель» в течение всего 2022 года будет удваивать пожертвования частных доноров по программе «Друзья милосердия» в пользу православной службы помощи «Милосердие», а также пожертвования на Платформе милосердия, созданной «Милосердием» для поддержки региональных церковных социальных проектов, сообщает портал Милосердие.Ru.

«Друзьями милосердия мы называем людей, подписанных на ежемесячное пожертвование в пользу нашей службы помощи, — рассказала руководительница отдела благотворительных программ службы „Милосердие“ Владлена Калашникова. — Именно их поддержка дает нам возможность планировать помощь своим постоянным подопечным: людям с инвалидностью, одиноким старикам, неизлечимым больным, детям-сиротам. В течение 2022 года каждое первое пожертвование наших новых Друзей будет удвоено. Самое время стать Другом милосердия!»

Оформить регулярное пожертвование можно через специальную форму на сайте службы «Милосердие».

«Удвоение поступлений для участников Платформы милосердия тоже очень важно, особенно в наше непростое время, — отметила главная редакторша портала „Милосердие.Ru“ Юлия Данилова. — Это помощь лучшим, эффективным церковным проектам на всей территории России — от Хабаровска и Томска до Петербурга».

Поддержать их можно на сайте platform.miloserdie.ru.

Партнерство между частными жертвователями и представителями бизнеса называется matching gift. Сумма мэтчинга, заложенная Владимиром Потаниным на поддержку службы «Милосердие» и проектов Платформы Милосердия в 2022 году, составляет 18,5 млн рублей.

Владимир Потанин — президент и председатель правления компании «Норникель», меценат. В 1999 году Владимир Потанин создал собственный благотворительный фонд для реализации социально значимых проектов. В 2021 году получил премию Forbes «Филантроп года» в номинации «Системное развитие благотворительности». Владимир Потанин выделил сотни миллионов рублей на помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции, в том числе поддержал работу проектов службы «Милосердие».

Православная служба помощи «Милосердие» — это 26 проектов помощи нуждающимся: людям в беде, одиноким матерям и женщинам в кризисной ситуации, бездомным. Подопечным службы доступна гуманитарная, медицинская, психологическая и юридическая помощь. Каждый год служба оказывает поддержку более 30 тысячам людей.

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