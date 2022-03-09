Почти 70% россиян считают себя православными, при этом 19% из них заявляют, что соблюдают Великий пост…

В России выросло число тех, кто решил соблюдать Великий пост

Большинство россиян (68%) считают себя православными, среди сограждан в возрасте 45−59 лет эта доля ещё больше и составляет 76%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передаёт Интерфакс.

Результаты исследования показывают, что среди российских женщин больше последователей православной веры, чем среди мужчин — 74% и 60% респондентов соответственно.

Что касается соблюдения православных постов, то среди сограждан православной веры их соблюдает почти каждый четвертый (24%) — 19% православных россиян соблюдают только Великий пост, строго соблюдают все православные посты 5% сограждан. Не соблюдают посты, по данным опроса, почти три четверти православных россиян (74%).

Нынешнее исследование показало заметный рост числа тех, кто собирается держать Великий пост. Так, согласно опросам ВЦИОМ, соблюдать его планировали 11% православных, а в 2020 году — 10%.

По данным ВЦИОМ, на вопрос о проведении в период Великого поста, допускающий любое количество вариантов ответа, каждый второй православный россиянин (50%) сообщил, что, прежде всего, отказывается от алкоголя, 49% респондентов посещают церковные службы, доля отказавшихся от жирной пищи составляет 47%, а 40% сограждан, относящих себя к православным, отказываются от ненормативной лексики.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 4 марта 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Русская линия