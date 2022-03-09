Русская линия
Сводка новостей от 9 марта 2022

В России выросло число тех, кто решил соблюдать Великий пост
Почти 70% россиян считают себя православными, при этом 19% из них заявляют, что соблюдают Великий пост…

ВЦИОМБольшинство россиян (68%) считают себя православными, среди сограждан в возрасте 45−59 лет эта доля ещё больше и составляет 76%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передаёт Интерфакс.

Результаты исследования показывают, что среди российских женщин больше последователей православной веры, чем среди мужчин — 74% и 60% респондентов соответственно.

Что касается соблюдения православных постов, то среди сограждан православной веры их соблюдает почти каждый четвертый (24%) — 19% православных россиян соблюдают только Великий пост, строго соблюдают все православные посты 5% сограждан. Не соблюдают посты, по данным опроса, почти три четверти православных россиян (74%).

Нынешнее исследование показало заметный рост числа тех, кто собирается держать Великий пост. Так, согласно опросам ВЦИОМ, соблюдать его планировали 11% православных, а в 2020 году — 10%.

По данным ВЦИОМ, на вопрос о проведении в период Великого поста, допускающий любое количество вариантов ответа, каждый второй православный россиянин (50%) сообщил, что, прежде всего, отказывается от алкоголя, 49% респондентов посещают церковные службы, доля отказавшихся от жирной пищи составляет 47%, а 40% сограждан, относящих себя к православным, отказываются от ненормативной лексики.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 4 марта 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: «Всякая война между православными братьями, принадлежащими к единой Церкви, — это дело диавольское, а не Божие»
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал верующих усилить свои молитвы о единстве Церкви и о скорейшем прекращении братоубийственной войны на Украине...

В России выросло число тех, кто решил соблюдать Великий пост
Почти 70% россиян считают себя православными, при этом 19% из них заявляют, что соблюдают Великий пост...

Владимир Потанин пообещал не оставить без поддержки службу «Милосердие»
«Норникель» удвоит сумму пожертвований частных доноров в православную службу, которая сейчас активно занимается помощью беженцам с Донбасса...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти русского военачальника, покорителя Кавказа, фельдмаршала князя А.И.Барятинского, а также русского ученого С.П.Крашенинникова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика