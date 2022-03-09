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Сводка новостей от 9 марта 2022

Александрийский Патриарх Феодор заявил, что, признав украинских раскольников, он не нарушил священные каноны
Глава Александрийского Патриархата не хочет признать ошибочность своего решения и продолжает негодовать на Русскую Православную Церковь…

Александрийский Патриарх Федор в Конго8 марта 2022 года Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II в присутствии митрополитов Киншасского Феодосия и Аксумского Даниила в Культурном центре Эллинской общины Демократической Республики Конго провёл Общецерковный собор духовенства Киншасской, Браззавильской и Габонской митрополий, в ходе которого постарался оправдаться за признание украинских раскольников, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Глава Александрийского Патриархата приветствовал священнослужителей Конго и представил духовенству Киншасы их нового архипастыря — митрополита Киншасского Феодосия (грека по национальности).

«Святая Митрополия Киншасы вступает в новый благословенный период развития, прогресса, созидания, благословения и благодати Божией с приходом нового митрополита Феодосия», — сказал Патриарх Федор.

Затем он коснулся темы, которая очень беспокоит Александрийский Патриархат — это учреждение Экзархата Русской Православной Церкви в Африке. В связи с этим Патриарх Феодор сделал обширный исторический обзор церковной истории, начиная с 64 г. н. э. и основателя Александрийской Церкви апостолом и Евангелистом Марком, и постарался убедить православных священнослужителей Конго не переходить в юрисдикцию Русской Церкви.

При этом Патриарх Федор вынужден был оправдываться за своё признание украинских раскольников. Он пояснил, что за годы своей истории Вселенский Патриархат предоставил автокефалию многим Поместным Церквам, и последней их них якобы была Украинская Православная Церковь. О том, что на самом деле на Украине продолжает существовать каноническая Церковь, которую ранее признавали все Поместные Церкви и в том числе Александрия, глава Александрийского Патриархата предпочёл не упоминать.

Открытие Экзархата Русской Православной Церковью Патриарх Федор объяснил мстительностью церковной Москвы.

«Наш Патриархат уже более 2000 лет стоит на крепостных валах Африки. От Евангелиста Марка до наших дней, проходя через «тяжёлые валуны», он смиренно и молча служит нашим африканским братьям своими скудными средствами и силами. И все это признают, все это знают! Однако в последнее время они борются с нами изнутри. Но мы не прогибаемся, не боимся, не отступаем от того, что унаследовали от Отцов. Мы обещали перед Богом и людьми защищать права Александрийского престола. Пусть ни у кого не будет иллюзий, что мы не исполним свой священный долг. Мы уважаем и любим все Православные Церкви. Но мы не те, кто нарушил каноны. Мы ничего не хотим больше того, что передали нам Предание и священные Каноны. Пусть они уважают нас, как мы уважали их!" — обратился Патриарх к священникам.

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