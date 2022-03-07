Еврейские СМИ настаивают, что это судебное решение не связано со спецоперацией России на Украине…

Окружной суд в Иерусалиме принял решение об отмене регистрации прав Российской Федерации на историческое Александровское подворье. По мнению судьи Мордехая Кадури, вопрос подобного плана должен решаться исключительно правительством страны, сообщает газета «Комсомольская правда».

Александровское подворье в Иерусалиме — это самое близкое к храму Гроба Господня русское владение, принадлежавшее Российской империи. В состав архитектурного комплекса, от которого до Голгофы менее 100 метров, входят небольшой музей, церковь св. Александра Невского, археологические раскопки и ряд зданий.

В свое время земля, на которой расположено Александровское подворье, была приобретена усилиями русского консула в Иерусалиме в конце 1850-х годов и предназначалась для постройки на ней русского консульства. Позже новое здание для русской дипмиссии было построено в другом месте.

Распоряжение о юридическом оформлении прав Российской Федерации на Александровское подворье было отдано премьер-министром Дмитрием Медведевым в 2015 году. Регистрация была произведена в 2020 году после освобождения гражданки Израиля Наамы Иссахар, которую ранее арестовали в России по статье о контрабанде наркотиков.

В Израиле подчеркнули, что решение окружного суда в Иерусалиме относительно регистрации прав России на Александровское подворье не имеет никакого отношения к политической ситуации в мире и проводимой российскими силами спецоперации на территории Украины. «Просто так совпало» — под такими заголовками в израильских СМИ вышли репортажи из зала суда.

Очевидно, что такие совпадения не случайны. При этом евреи справедливо опасаются, что в Москве могут жёстко отреагировать на это решение, и «совпадения» на этом могут не закончиться, поскольку Кремль отныне может начать игнорировать интересы Израиля на Ближнем Востоке. Впрочем, судьба Александровского подворья — это не то, из-за чего стоит серьёзно портить отношения с евреями. Тем не менее, определённые выводы из этого в Москве сделают.

Русская линия