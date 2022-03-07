«Прекращение поминовения Предстоятеля Церкви из-за несоответствия тем или иным политическим взглядам и предпочтениям, — это раскол, за который каждый, кто его учиняет, ответит пред Богом»

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси публикует резолюцию Предстоятеля Русской Православной Церкви на рапорте митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия от 1 марта 2022 года с сообщением о приостановлении поминовения Его Святейшества за богослужениями в Сумской епархии, сообщает Патриархия.Ru.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Евлогию, митрополиту Сумскому и Ахтырскому

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Настоящим сообщаю Вам резолюцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, положенную на Вашем рапорте № 03/03 от 01.03.2022 г. с сообщением о приостановлении поминовения Патриарха Московского и всея Руси за богослужениями в Сумской епархии:

«02.III.2022 г. Преосвященному митрополиту Евлогию:

Сожалею о Вашем решении прекратить поминовение Патриарха Московского и всея Руси за богослужением. Хотел бы привести в пример прот. Григория Прозорова, который не прекратил поминовение имени митрополита Сергия, совершая до 1942 года, т. е. до своего ареста и кончины, богослужения в единственном храме МП в Берлине во время войны.

Прекращение поминовения Предстоятеля Церкви не из-за вероучительных или канонических ошибок, или заблуждений, а из-за несоответствия тем или иным политическим взглядам и предпочтениям, — это раскол, за который каждый, кто его учиняет, ответит пред Богом и не только в веке будущем, но и в нынешнем".

+Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии, епископ Одинцовский и Красногорский

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