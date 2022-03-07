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Сводка новостей от 7 марта 2022

Патриарх Антиохийский Иоанн Х принял делегацию Русской Православной Церкви
В ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних связей, заявили в ОВЦС МП…

Антиохийский Патриарх Иоанн и митрополит Волоколамский Иларион4 марта 2022 года Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн Х принял в Антиохийской патриархии председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, прибывшего с визитом в Сирию, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе встречи обсуждались различные аспекты двусторонних связей Антиохийской Православной Церкви и Русской Православной Церкви, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В частности, Патриарх Иоанн отметил большое значение не только для Антиохийской Церкви, но и для всего сирийского народа, независимо от вероисповедания, деятельности Центра детской реабилитации и протезирования при подворье Русской Православной Церкви в Дамаске, торжественное открытие которого намечено на 6 марта.

Во встрече участвовали викарии Патриарха Иоанна епископы Дарайский Моисей, Эмиратский Григорий, Иерапольский Арсений, Ларисский Моисей.

В числе участников встречи также были заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле игумен Арсений (Соколов), секретарь председателя ОВЦС священник Александр Карзан, заместитель генерального директора благотворительного фонда «Познание» И. Парфенов, главный врач Центра детской реабилитации и протезирования при подворье РПЦ в Дамаске Джихад Мухаммад Хаддад, администратор Центра Хасан Райа, иподиакон Вячеслав Ли.

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