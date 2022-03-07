3 марта 2022 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Апостольским нунцием в России архиепископом Джованни Д’Аньелло, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос возможной встречи Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, сообщает Патриархия.Ru.

Обратившись к гостю со словами приветствия, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что Русская Православная Церковь и Римско-католическая церковь играют важную роль в мировом христианстве и сложившиеся добрые отношения между ними открывают перспективы сотрудничества по очень многим направлениям.

По словам Патриарха, папа Римский Франциск «вносит важный вклад в созидание мира и справедливости среди людей». «Я сохраняю очень добрую память о нашей личной встрече, которая, несомненно, открыла новую страницу в истории наших отношений. Мы в Русской Православной Церкви очень ценим, что такая новая страница открылась», — констатировал Патриарх Кирилл.

Он указал на то, что умеренная и мудрая позиция Ватикана по многим международным вопросам соответствует и позиции Русской Православной Церкви. «Очень важно, чтобы христианские Церкви, наши Церкви в том числе, не становились, вольно или невольно, иногда без всякой воли, участниками тех сложных, противоречивых и борющихся друг с другом тенденций, которые присутствуют сегодня в мировой повестке», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

«Мы стараемся занимать миротворческую позицию, в том числе перед лицом существующих конфликтов, — сказал он. — Потому что Церковь не может быть участницей конфликта — она может быть только миротворческой силой».

Предстоятель Русской Православной Церкви констатировал, что у архиепископа Джованни Д’Аньелло есть опыт соприкосновения со сложными политическими ситуациями, так как он долгое время нес служение в Латинской Америке: «Это очень непростой континент. С одной стороны, это континент, большинство жителей которого принадлежат к Католической Церкви. Посещая страны Латинской Америки, я был свидетелем сильного, яркого религиозного чувства людей. Но, с другой стороны, на этом континенте тоже много противоречий: социальных, политических, экономических и прочих, и они осложняют жизнь людей».

«Когда возникла тема моей встречи с Папой Франциском, я задумался о том, в каком бы месте эта встреча должна была произойти, — продолжил Его Святейшество. — Мне тогда подумалось, что мы должны встретиться на той земле, где никогда у православных не было конфликтов с католиками. На континенте, который борется со многими проблемами, с несправедливостью, нуждается в духовной поддержке и, одновременно, никогда не был омрачен межрелигиозными конфликтами, связанными с темой Востока и Запада».

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