Власти Архангельской области отменили требование о предъявлении «антиковидных» документов при посещении Соловецкого архипелага. Указ о внесении изменений подписал губернатор региона Александр Цыбульский, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правового департамента правительства региона.

«Указом исключена необходимость предъявления документов, подтверждающих вакцинацию, наличие противопоказаний, факт болезни коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест при посещении Соловецкого архипелага. Это касается как перевозки организациями, осуществляющими воздушные и морские перевозки пассажиров и багажа, так и размещения в гостиницах и иных средствах размещения», — говорится в сообщении.

Днем ранее областные власти отменили систему QR-кодов при посещении общественных мест, мест продажи товаров и предоставления услуг, а также при приобретении билетов на Соловки.

14 декабря 2021 года областные власти запретили въезд на территорию Соловков без «антиковидных» документов. Соловецкий архипелаг является крупнейшим по площади архипелагом Белого моря, его общая площадь — 347 кв. километров.

Русская линия