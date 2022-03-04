Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Благословляю всем чадам Церкви в течение Великого поста каждый день прочитывать по одной главе Святого Евангелия и делать три земных поклона»

Перед началом Великого поста Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил Послание к верным Украинской Православной Церкви со словами наставления и благословил на особое молитвенное правило для прекращения военных действий, преодоления вражды на многострадальной Украинской земле и сохранения мира в мире, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По слову Архипастыря, «благая перспектива Великого поста — научиться жить в мире с Богом и в согласии друг с другом».

«Поэтому благословляю всем чадам Украинской Православной Церкви в течение Великого поста каждый день прочитывать по одной главе Святого Евангелия и делать три земных поклона для прекращения войны, преодоления вражды на нашей многострадальной украинской земле и сохранения мира в мире», — говорится в Послании Предстоятеля.

«Давайте потрудимся по мере своих сил, чтобы наша душа наполнилась радостью ради мирной жизни на земле и вечного спасения во Христе Иисусе Господе нашем», — призвал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Кроме того, по благословению Блаженнейшего Митрополита 4 марта 2022 года в 12:00 во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви был совершён молебен об установлении мира на Украине.

Молебен завершился колокольным звоном (при возможности), а в тех населенных пунктах, где это было безопасно, — Крестным ходом.

Русская линия