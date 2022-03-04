Русская Православная Церковь объявила сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, прибывшим с Украины
Границу России за последнее время пересекли 140 тысяч человек, многие из которых нуждаются в самом необходимом…
3 марта 2022 года управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил всем епархиальным Преосвященным на территории России циркулярное письмо о сборе средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, сообщает Патриархия.Ru.
В документе сообщается, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Русской Православной Церкви организована помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, эту деятельность координирует Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
Митрополит Дионисий поблагодарил всех Преосвященных, которые организовали работу по оказанию помощи беженцам из Донбасса в соответствии с рекомендациями, направленными в епархии 22 февраля.
«По данным МЧС, с 18 февраля по 3 марта границу Российской Федерации пересекли 140 тысяч человек. К 28 февраля на территории 21 субъекта Федерации действуют 252 пункта временного размещения, в них находится свыше 18 тысяч человек. Десятки тысяч людей устроились самостоятельно. Многим из них требуется помощь. Кроме того, нуждаются и пострадавшие мирные жители, оставшиеся в зоне конфликта», — отмечается в циркулярном письме.
В связи с этим Святейший Патриарх Кирилл благословил объявить сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям.
Всем епархиальным Преосвященным в ближайшие три воскресенья (6, 13 и 20 марта) надлежит провести кружечный сбор в храмах епархий. Собранные средства до 30 марта необходимо перевести на счет Синодального отдела по благотворительности по следующим реквизитам:
ПРО Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата),
Адрес: 109 004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7
Назначение платежа: Помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям
Управляющий делами Московской Патриархии пояснил, что епархиям, на территории которых к 30 марта развернуты пункты временного размещения беженцев, собранные пожертвования можно не перечислять на счёт Синодального отдела по благотворительности, а использовать самостоятельно на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. При этом отчет о сборе и расходовании пожертвований на помощь беженцам должен быть опубликован на епархиальных сайтах не позднее 31 декабря с.г.
После публикации соответствующей информации на сайте Патриархия.ru необходимо разместить на сайтах епархий информацию о начале сбора средств.
Митрополит Дионисий благословил разместить листовки о работе церковной горячей линии 8 800 70−70−222 во всех пунктах временного размещения беженцев — государственных и церковных, если они организованы на территории епархии, в региональных и муниципальных штабах помощи беженцам.
В циркулярном письме также говорится о необходимости ежедневно направлять сведения о помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям со стороны епархии на почту diaconia@patriarchia.ru для составления информационных сводок о помощи Церкви беженцам и пострадавшим мирным жителям. В письмах нужно сообщать информацию о размещении беженцев в церковных учреждениях, гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, адресной помощи, духовной помощи и других видах помощи.
Для разрешения возникающих вопросов, связанных с помощью беженцам и пострадавшим мирным жителям, можно обращаться к руководителю сектора организации помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности Полине Юферевой (тел.: +7 (909) 928-95-07, e-mail: diaconia@patriarchia.ru), а также к заместителю председателя Синодального отдела по благотворительности иеромонаху Пантелеимону (Алешину) (тел.: +7 (915) 102-33-83, e-mail: diaconia@patriarchia.ru).
Русская Православная Церковь объявила сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, прибывшим с Украины Границу России за последнее время пересекли 140 тысяч человек, многие из которых нуждаются в самом необходимом...