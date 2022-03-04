Глава Александрийского Патриархата Патриарх Федор, который не так давно признал украинских раскольников и потому в настоящее время имеет крайне напряжённые отношения с Русской Православной Церковью, выступил с осуждением военных действий на Украине, но при этом озвучил целый ряд комплиментов в адрес российского лидера, назвав его христианином, в чём многие уже увидели попытку Александрийского Патриархата не сжигать последние мосты в отношениях с Россией и церковной Москвой.

«Путин — христианин, мы знаем друг друга лично. Я знаю, что он меня очень ценит. До того, как возникли церковные проблемы, когда Русская Церковь вторглась в нашу бедную миссионерскую Церковь, мы встречались много раз. Поскольку я говорю по-русски, мы могли обмениваться мнениями. А в Каире мы встретились и разговаривали полтора часа. Я знаю, что у него есть благочестие к Церкви, к Православию. Но всё это исчезло, и впереди у этих людей есть только интерес и смелость, которые не приведут к хорошему концу. Нельзя говорить, что любишь Бога и убивать людей», — заявил Патриарх Феодор.

«Да, есть благочестие, которое удовлетворяет душу — «да, Господи, я люблю Тебя, я молюсь», но с другой стороны, распространяется великая сила, и он говорит: «молитва хороша, смирение хорошо, но я могущественный и хочу навязать своё мнение, что я новый император». И вот Благодать Божия покидает вас, и вы верите, что вы сверхчеловек, не чувствуя, что ваши ноги «земляные», — отметил глава Александрийского Патриархата.

По его словам, он ждал военной операции Путина на Украине, потому что он всегда превосходит «силу возможного». «Когда ты очень силён, ты пьянеешь от власти, она заставляет тебя забыть, что ты человек, и что в конечном счёте всё, что ты получаешь, — это дюйм грязи и кусок ткани, чтобы отправиться в „последнее путешествие“», — заявил Патриарх Федор.

Глава Александрийского Патриархата напомнил, что 10 лет жил на Украине, в Одессе, с 1985 по 1995 год. «Я выучил их язык, я учился там, я представлял Патриархию, и я так хорошо их знаю, и я так их люблю. Вот почему моя боль двойная. Сколько раз я ездил из Одессы в Харьков и Киев? И потому, что я хорошо знаю, какие это прекрасные люди, какие прекрасные чувства в них есть, я с первого момента осудил войну между двумя единоверными народами. И русский народ, и украинский народ православные. Печально, когда интересы великих, олигархов, привели так много тысяч людей в эту ситуацию».

В завершение Патриарх Федор заявил о «тупике с обеих сторон», который «покажет, что Третья мировая война не в интересах человечества. У нас будет новая худшая холодная война, и это будет очень трудно, и тысячи людей заплатят за это».

Русская линия