Св. Синод Антиохийской Церкви не стал рассматривать вопрос о возможном участии своего Предстоятеля в совещании в Стамбуле против Русской Православной Церкви…

Члены Синода Антиохийской Православной Церкви молятся о том, чтобы «братские узы двух народов — России и Украины — и их общее крещение содействовали разрешению конфликтов, примирению и торжеству мира». Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Синода, прошедшего 2 марта 2022 года в Баламанде (Ливан). Антиохийские иерархи также возносят молитвы о том, чтобы Господь дал силы властям встать на путь переговоров, дабы избежать человеческих жертв и разрушений, сообщает Патриархия.Ru.

Они выразили сострадание пастырям и верующим Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием «в этот трудный момент, который переживает украинский народ».

Священный Синод вновь выступил с требованием освободить похищенных в апреле 2013 года лидеров христианских общин Алеппо — иерарха Антиохийской Православной Церкви митрополита Алеппского и Александреттского Павла и митрополита Алеппского мар Григория Иоанна (Сирийская Церковь Востока). Сочувствие и поддержку Блаженнейшему Патриарху Иоанну X и главе Сирийской Церкви Востока Патриарху Игнатию Закке I Ивасу в те дни выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он также обращался к руководителям разных стран и международных организаций с призывом всемерно содействовать вызволению захваченных христианских лидеров Алеппо. Предельную обеспокоенность судьбой похищенных в Сирии христианских иерархов выразили российский МИД и депутаты Госдумы России. С просьбой сделать все необходимое для их скорейшего освобождения обратились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в совместной декларации по итогам гаванской встречи в 2016 году. На заседании Синода Антиохийской Православной Церкви было с глубоким сожалением констатировано, что в целом на международном уровне многие годы эта проблема замалчивается.

Размышляя о последних событиях в Православной Церкви и кризисе, который угрожает православному единству, участники заседания также констатировали необходимость принимать какие-либо решения в семье Поместных Церквей соборно. «Согласие и единодушие гарантируют единство Православной Церкви», — отметил Синод.

Тем временем, профанарский портал «OrthodoxTimes» сообщает об «ошеломительном молчании Синода Антиохии на приглашение на Собор четырёх апостольских Патриархатов», который Константинопольский Патриарх Варфоломей решил собрать в Стамбуле для осуждения Русской Православной Церкви.

«В коммюнике, опубликованном после окончания Синода, нет никаких упоминаний о предстоящем Константинопольском Синоде или о намерении Антиохийского Патриархата принять в нём участие», — пишут греческие журналисты.

Русская линия