|Сводка новостей от 4 марта 2022
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Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Благословляю всем чадам Церкви в течение Великого поста каждый день прочитывать по одной главе Святого Евангелия и делать три земных поклона»
Русская Православная Церковь объявила сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, прибывшим с Украины
Александрийский Патриарх Федор: Путин — христианин, мы знаем друг друга лично. Он считает себя императором нашего времени
Антиохийский Патриарх Иоанн выразил поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому Онуфрию
Этот день в Русской истории