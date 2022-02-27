Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви выступил с заявлением в связи с военными действиями на Украине…

Патриарх Иерусалимский Феофил: Пусть Господь просветит ум мировых лидеров, чтобы они стремились к диалогу и единству, и чтобы восторжествовал прочный мир

Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Иерусалимский Феофил выступил со специальным заявлением в связи с военными действиями на Украине, заявив, что «глубоко обеспокоен человеческой болью всех наших братьев во Христе». Текст обращения был опубликован на официальном сайте Иерусалимского Патриархата:

«Мы с сердечным уважением следим за тяжёлым кризисом государства Украины в последние дни и глубоко обеспокоены человеческой болью всех наших братьев во Христе.

Самая сильная сила христианина — это молитва. Поэтому вместе с другими Христианскими Лидерами по всему миру мы призываем всех Христиан присоединиться к молитве за наш мир и народ Украины.

Здесь, в Иерусалиме, мы возносим наши молитвы на месте Распятия и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Бог даровал мудрость и мужество всем лидерам и заинтересованным сторонам. Пусть Он просветит их ум, чтобы они стремились к диалогу и единству, и чтобы восторжествовал прочный мир".

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