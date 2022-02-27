Русская линия
Сводка новостей от 4 марта 2022

Патриарх Иерусалимский Феофил: Пусть Господь просветит ум мировых лидеров, чтобы они стремились к диалогу и единству, и чтобы восторжествовал прочный мир
Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви выступил с заявлением в связи с военными действиями на Украине…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил IIIПредстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Иерусалимский Феофил выступил со специальным заявлением в связи с военными действиями на Украине, заявив, что «глубоко обеспокоен человеческой болью всех наших братьев во Христе». Текст обращения был опубликован на официальном сайте Иерусалимского Патриархата:

«Мы с сердечным уважением следим за тяжёлым кризисом государства Украины в последние дни и глубоко обеспокоены человеческой болью всех наших братьев во Христе.

Самая сильная сила христианина — это молитва. Поэтому вместе с другими Христианскими Лидерами по всему миру мы призываем всех Христиан присоединиться к молитве за наш мир и народ Украины.

Здесь, в Иерусалиме, мы возносим наши молитвы на месте Распятия и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Бог даровал мудрость и мужество всем лидерам и заинтересованным сторонам. Пусть Он просветит их ум, чтобы они стремились к диалогу и единству, и чтобы восторжествовал прочный мир".

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Благословляю всем чадам Церкви в течение Великого поста каждый день прочитывать по одной главе Святого Евангелия и делать три земных поклона»
Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил особое молитвенное правило на Великий пост для прекращения военных действий...

Русская Православная Церковь объявила сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям, прибывшим с Украины
Границу России за последнее время пересекли 140 тысяч человек, многие из которых нуждаются в самом необходимом...

Александрийский Патриарх Федор: Путин — христианин, мы знаем друг друга лично. Он считает себя императором нашего времени
Глава Александрийского Патриархата осудил военные действия России на Украине, но при этом выступил с целым рядом комплиментов в адрес российского лидера...

Патриарх Иерусалимский Феофил: Пусть Господь просветит ум мировых лидеров, чтобы они стремились к диалогу и единству, и чтобы восторжествовал прочный мир
Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви выступил с заявлением в связи с военными действиями на Украине...

Антиохийский Патриарх Иоанн выразил поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому Онуфрию
Св. Синод Антиохийской Церкви не стал рассматривать вопрос о возможном участии своего Предстоятеля в совещании в Стамбуле против Русской Православной Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого благоверного Великого Князя Ярослава Мудрого, полярного исследователя Г. Я.Седова и поэтессы А.А.Ахматовой...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика