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Сводка новостей от 28 февраля 2022

В Черногории широко отметили память прп. Симеона Мироточивого
В Подгорице прошёл многотысячный Крестный ход…

В Черногории широко отметили память прп. Симеона МироточивогоСвято-Cимеоновский собор — традиционное церковное собрание, которое на протяжении лет организует Черногорско-Приморская митрополия в родном месте одного из самых почитаемых сербских святых прп. Симеона Мироточивого — Стефана Немани, который был родоначальником средневековой сербской династии. В этом году собор, как и прежде, начался с Божественной литургии, которую возглавил митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий в сослужении девяти архиереев и многочисленного духовенства, сообщает Православие.Ru.

После Литургии по улицам Подгорицы прошёл Крестный ход, по окончании которого было зачитано специальное Послание. В нём говорилось о значении личности прп. Симеона для сербского народа и единства Сербской Православной Церкви.

«Мы особенно благодарны Богу, — говорится в послании, — что в Черногории ещё раз подтвердилось и утвердилось каноническое единство нашей Поместной Сербской Православной Церкви. Все епископы, священство и монашество с верующим народом засвидетельствовали единство в вере и любви с Патриархом Сербским, а через него и единство с остальными Поместными Православными Церквами».

«Для нас это единство представляем завет, который мы приняли от наших предков, и который с Божией помощью, будем хранить всем своим естеством и как величайшую святыню передадим в завещание нашим потомкам», — подчёркивается в послании.

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