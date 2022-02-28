Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил с гуманитарной миссией Ростов-на-Дону и Донецк, сообщает Патриархия.Ru.

В поездке владыку сопровождали директор и главный врач столичной Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, Алексей Заров, заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы протоиерей Сергий Кляев, секретарь Комиссии иерей Михаил Голубков, сестры милосердия.

В ходе поездки в аэропорту Ростова-на-Дону состоялась встреча викария Святейшего Патриарха и митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Глава Донской митрополии рассказал о том, как в Ростове-на-Дону организована работа по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Сегодня при социальном отделе Ростовской епархии создан оперативный штаб по оказанию помощи вынужденным переселенцам. В каждом из пунктов временного размещения беженцев дежурят священники, которые оказывают духовную и гуманитарную помощь людям. В ежедневном режиме работает Центр гуманитарной помощи (г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д.1б). В нём принимают помощь для беженцев из Донбасса.

В Донецке председатель Синодального отдела по благотворительности встретился с митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом. В ходе встречи епископ Пантелеимон передал митрополиту Илариону от Святейшего Патриарха Кирилла слова поддержки. В свою очередь митрополит Иларион поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви за помощь, внимание и молитвы.

Также в ходе поездки епископ Пантелеимон посетил Иверский женский монастырь и больницу в Донецке. Архиерей передал в монастыре для нуждающихся людей продуктовые наборы, для пациентов больницы — средства гигиены и ухода, перевязочный материал, антисептики, системы для капельниц.

Ранее митрополит Донецкий Иларион призвал монастыри принять беженцев и нуждающихся.

При поддержке Церкви 23 беженца уже разместили в Новочеркасске, 40 человек приняли в церковном учреждении в Шахтинской епархии Донской митрополии, 70 человек — в церковном учреждении Воронежской епархии. 30 беженцев Донбасса разместят в Иверском монастыре в Ростове-на-Дону. Беженцев размещают у себя дома и прихожане храмов.

Также в Волгоградской митрополии, Курской, Волгодонской, Нижегородской, Орловской и Оренбургской епархиях создали оперативные штабы по оказанию помощи беженцам с Донбасса. В Воронежской митрополии, во Владивостокской, в Екатеринодарской, Ижевской, Златоустовской, Ставропольской и Екатеринбургской епархиях организовали сбор помощи и пожертвований для вынужденных переселенцев. В Калачевской епархии открыли пункты приёма и выдачи гуманитарной помощи беженцам. Вынужденных переселенцев навещают священники Подольской, Саратовской и Симбирской епархий. Помощь беженцам готова оказать Салаватская и Пятигорская епархии.

Русская линия