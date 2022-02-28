Правящий архиерей Пятигорской и Черкесской епархии призвал власти отказаться в этом году от празднования Масленицы…

Празднование масленицы целесообразнее заменить на помощь беженцам из Донбасса и малоимущим, считает архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, сообщает Интерфакс.

«Особенно удивляют в эти дни руководители, которые изобретают способы сделать гуляния на Масленицу ещё шире, разгульнее, вычурнее. И это сейчас, когда только-только начала отступать пандемия, а в домах многих из нас совсем не до веселья. Классический пир во время чумы», — приводятся слова архиепископа Феофилакта в Инстаграме епархии.

По мнению правящего архиерея, вместо празднования было бы лучше помочь тем людям, которые нуждаются, прежде всего беженцам и малоимущим.

«Хочу обратиться к таким руководителям. Давайте поможем людям вместо того, чтобы устраивать полуязыческие пляски. Силы и средства, которые брошены на бездумные потехи, сейчас нужнее беженцам и многим нашим очень небогатым жителям», — подчеркнул он.

Владыка также призвал верующих избегать таких гуляний в дни Сырной седмицы и оградить от «неуместного разгула» своих детей.

Русская линия