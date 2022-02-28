|Сводка новостей от 28 февраля 2022
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Святейший Патриарх Кирилл: «Прошу всех вас и в церковных, и в домашних молитвах поминать Блаженнейшего Онуфрия, поминать наших братьев и сестёр на Украине и молиться о мире»
Нападения на храмы канонической Церкви на Украине продолжаются
Русская Православная Церковь оказывает поддержку беженцам из Донбасса
Протоиерей Андрей Ткачёв: Война началась 8 лет назад. Кто не знает об этом, тот сильно грешит. И мы сегодня её заканчиваем
В Черногории широко отметили память прп. Симеона Мироточивого
Этот день в Русской истории