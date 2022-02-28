Святейший Патриарх Кирилл: «Прошу всех вас и в церковных, и в домашних молитвах поминать Блаженнейшего Онуфрия, поминать наших братьев и сестёр на Украине и молиться о мире»

27 февраля 2022 года, в Неделю мясопустную, о Страшном Суде, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, за которой сугубо помолился о восстановлении мира на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

В связи с трагическими событиями на Украине, и проведением Россией специальной военной операции на украинских землях Предстоятель Русской Церкви прочитал следующую молитву:

«Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством Твоим и содержай силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей, распрями и нестроениями раздираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею верныя люди в стране Украинстей, заблуждающим же просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да уразумеют Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения на страну и мирныя люди ея воздвизаемая, да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь помощь Твою народу украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе ходатайство всех святых в ней просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет древних покрывающия и заступающия страны наша. Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже древле, тако и ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь".

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором призвал верующих к молитвам за Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Украинскую Православную Церковь:

«Сегодня мы тоже нуждаемся в единстве — в единстве с нашими братьями и сестрами на Украине. Мы знаем, в каких трудных обстоятельствах находится сейчас Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Я особо молился сегодня за Блаженнейшего владыку Предстоятеля и, конечно, за весь епископат и за весь верующий народ Украины; и вас также призываю к этим молитвам. Не дай Бог, чтобы нынешняя политическая ситуация в близкой нам братской Украине была направлена на то, чтобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и Русской Церкви, одержали верх. Не дай Бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагренная кровью братьев. Мы должны молиться за восстановление мира, за восстановление добрых братских отношений между нашими народами. Залогом этого братства является наша единая Православная Церковь, которая на Украине представлена Украинской Православной Церковью, возглавляемой Блаженнейшим Онуфрием. Мы и за них сегодня молились. За то, чтобы Господь дал им силу и мудрость отражать, подобно Патриарху Тихону, прилоги лукавого и одновременно верой и правдой служить своему народу, в том числе всячески содействуя миру.

Пусть Господь хранит Церковь нашу в единстве. Пусть Господь оградит народы, входящие в единое пространство Русской Православной Церкви, от междоусобной брани. Нельзя дать посмеяться над нами темным и враждебным внешним силам, нужно делать все для того, чтобы сохранять мир между нашими народами и одновременно ограждать наше общее историческое Отечество от всех действий извне, которые могут разрушить это единство.

Сегодня особая молитва о Блаженнейшем Онуфрии, о Церкви нашей и о благочестивых чадах наших. Пусть Господь хранит землю Русскую. Когда говорю «Русскую», то употребляю древнее выражение из «Повести временных лет» — «Откуда есть пошла Русская земля». Землю, в которую ныне входят и Россия, и Украина, и Беларусь, и другие племена и народы. Чтобы Господь хранил землю Русскую от врагов внешних, от нестроений внутренних, чтобы укреплялось единство нашей Церкви и чтобы по милости Божией все искушения, прилоги, провокации отступили и чтобы народ наш благочестивый на Украине мог наслаждаться миром и спокойствием. Об этом сегодня наши молитвы. И прошу всех вас и в церковных, и в домашних молитвах поминать Блаженнейшего Онуфрия, поминать наших братьев и сестер на Украине и молиться о мире".

Русская линия