Под Ивано-Франковском украинские националисты, униаты и раскольники пообещали расправиться с верующими и священством УПЦ, если они не покинут свой храм…

27 февраля 2022 года в селе Ценява Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины представители УГКЦ и ПЦУ, а также группа украинских националистов потребовали от настоятеля и общины УПЦ иконы Божией Матери «Всецарица» протоиерея Георгия Малыша освободить храм в течение суток. В противном случае они пообещали верующим и священству расправу, сообщает «Союз православных журналистов».

Священник сообщил, что после Литургии около 50 человек вошли в храм. Среди них были униатский клирик Михаил Арсенич, известный своей борьбой с «жидами и москалями», несколько человек, ранее участвовавших в захвате Благовещенской церкви в Коломые, а также двое местных депутатов.

В это время верующие собирали деньги на помощь для украинской армии. Но представители ПЦУ и УГКЦ и в люди в военной форме стали оскорблять священника и прихожан, обыскивать верующих и их автомобили, а также заверили, что батюшка в храме служить не будет. Они дали сутки, чтобы священник и община покинули храм.

Во время инцидента представители правоохранительных органов пытались вмешаться в ситуацию, один из депутатов выступил в храме, призвав присутствующих к миру. Однако их призывов к спокойствию никто не слушал.

Отец Георгий сообщил, что накануне его обвинили в хранении боеприпасов и укрывательстве диверсантов. 25 февраля сотрудники СБУ провели проверку, но ничего не обнаружили. По результату обысков правоохранители составили соответствующие документы. Однако этот факт на радикалов не произвёл впечатления.

Священник рассказал, что в соцсетях постоянно распространяют фейковую информацию о храме и прихожанах. Из-за этого верующим угрожают смертью. В частности, одной из его прихожан пообещали сжечь дом вместе с ней и её детьми.

Нападки украинских националистов на верующих канонической УПЦ на Украине продолжаются, и в связи с военной операцией России на Украине они приобрели ещё более жестокий характер.

Русская линия