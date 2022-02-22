Предстоятель Украинской Православной Церкви призвал остановить кровопролитие на Донбассе и не допустить войны России и Украины…

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Призываю лидеров государств и всех, от кого это зависит, не допустить новой войны. Война — это тяжёлый грех перед Богом!»

В связи с обострением военной эскалации на востоке Украины Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к верующим Украинского государства усилить свои молитвы о мире на Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Украинская Православная Церковь последовательно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины и призывает своих верующих молиться о мире в нашем Украинском государстве и во всем мире», — подчеркнул Предстоятель.

«Призываю лидеров государств и всех, от кого это зависит, не допустить новой войны. Война — это тяжелый грех перед Богом!», — заявил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

22 февраля президент России Владимир Путин принял решение признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Указ о признании Донецка и Луганска президент России подписал в ответ на обращения лидеров самопровозглашенных республик и после консультации с Советом безопасности. О своём решении он сообщил в обращении к жителям России и Украины.

Позднее в Кремле уточнили, что признали независимость Донецка и Луганска в границах Донецкой и Луганской областей Украины, значительная часть которых в настоящее время занята украинскими военными. В связи с этим Россия и Украина фактически оказались на грани полномасштабной войны, против чего и выступил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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