Русская линия
Сводка новостей от 22 февраля 2022

Испытывая себя на прочность
Отец Федор Конюхов готовится отправиться в очередное кругосветное плавание, на сей раз на катамаране на солнечной энергии…

Лодка отца Федора Конюхова в открытом океанеСвященник Русской Православной Церкви, известный путешественник отец Федор Конюхов собирается в 2022 году совершить скоростную кругосветку на 100-футовом катамаране на солнечной энергии, что планировалась ещё в декабре 2021 года, но было отложено из-за пандемии, сообщает РИА Новости.

Отец Федор планирует не просто пройти путь максимально быстро, но и сделать это в одиночку. Пока в таких путешествиях участвовали только экипажи во главе со шкипером.

Чтобы уложиться в запланированное время (прошлые победители гонки сделали это за 79 дней), священнику понадобится судно с надёжной энергетической системой. Главным техническим консультантом проекта стал российский судостроитель Олег Белков.

Вес и маневренность имеют критическое значение для судна, использующего возобновляемую энергию. «Чтобы пройти 27 тысяч миль и уложиться в 80 дней, скорость должна быть 14 узлов», — объясняет Олег Белков. Солнечные батареи дают дополнительную нагрузку, замедляют лодку.

До кругосветки путешественник планирует совершить тестовое пересечение двух океанов. «Они также станут первым в истории одиночным переходом на катамаране на солнечной энергии», — отмечает руководитель штаба путешественника Оскар Конюхов.

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